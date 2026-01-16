В пятницу в Латгале, Селии и восточной части Видземе будет преимущественно ясное небо, на остальной территории Латвии также во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха в середине дня составит от -4...-7 градусов в Курземе до -11...-14 градусов в восточной части страны.

В Риге не ожидается значительных осадков, возможны прояснения. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха составит -8...-9 градусов.