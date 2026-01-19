История одной семьи, годами сеявшей страх в нескольких школах, привела к травмам детей, уходу педагогов и молчанию институций. Этот случай, по словам руководителя Латвийского профсоюза работников образования и науки Инги Ванаги, обнажил системный провал защиты в латвийском образовании.

После того как в социальных сетях широкий резонанс вызвала история о насилии в школе, с развернутым комментарием выступила Инга Ванага. По ее словам, в подобных ситуациях страдают все — дети, родители и педагоги, — пока кто-то пытается защитить свое кресло.

Ванага сразу подчеркнула, что опубликованная семьей история и описанный ею случай — разные события. «Опубликованные семьей события не имеют отношения к описанному мною случаю. Это два разных события», — пишет она. При этом она признается, что решилась рассказать свою историю именно из благодарности семье, которая осмелилась говорить публично: «Я благодарна смелой семье, которая поделилась своим опытом и призывает других не молчать».

По словам Ванаги, речь идет об одном из самых тяжелых случаев насилия в образовательном процессе, затронувшем множество людей на протяжении многих лет. «Это, пожалуй, самый длинный мой рассказ на Facebook о насилии со стороны одной семьи, от которой пострадали и продолжают страдать очень многие», — отмечает она. По ее словам, одни уже выгорели, другие боятся, несколько учителей уволились, а часть просто больше не хочет бороться.

«А тем временем страдают дети, педагоги, родители, учреждения годами обмениваются письмами, проверяющие органы что-то время от времени проверяют. И так — годами».

Ванага сознательно не называет ни самоуправления, ни школы. По ее словам, обе вовлеченные самоуправления делали все, чтобы информация не вышла наружу. «Одни продолжают бороться, другие рады, что избавились от ребенка и семьи, которые годами были агрессивными и создавали проблемы», — пишет она.

Проблемы, по словам Ванаги, начались еще в дошкольном возрасте, когда было ясно, что ребенку необходима поддержка. Однако ни семья, ни ответственные институции, вероятно, не сделали всего необходимого. В итоге насилие повторялось уже в трех учебных заведениях. Профсоюз получил обращение от своего члена с просьбой о помощи. Речь шла о ребенке, который «регулярно и длительное время проявлял насилие по отношению к одноклассникам и учителям». Агрессивно вели себя и родители, в том числе по отношению к классному руководителю.

«Однажды ребенок подошел к учительнице с карандашом и спросил, знает ли она, что с ней будет, если он воткнет его ей в шею», — рассказывает Ванага. Бросание предметов стало нормой, конфликты только обострялись.

Двое учителей ушли из школы, другие продолжали работать, но «находились с ребенком только вдвоем, потому что по одному было страшно». Даже школьный психолог подвергался давлению со стороны родителей. При этом официально у ребенка не было никакого диагноза. «И с документами о здоровье у ребенка все в порядке. Поверьте, и это можно устроить, если у родителей есть связи. А они у них есть», — пишет Ванага.

Переломным моментом стал случай, когда отец ребенка публично, при свидетелях, начал душить учительницу прямо в школе. Это, по словам Ванаги, и стало «спасением школы». Было решено, что родители заберут ребенка, а руководство попросили замять ситуацию, поскольку «все ведь закончилось благополучно».

«Это была самая большая ошибка. Нужно было обращаться в полицию», — подчеркивает она.

Далее ребенок перешел в школу другого самоуправления, где история повторилась: пострадавшие ученики и педагоги, уход специалистов, травмы, угрозы, судебные разбирательства. «Ребенок стал старше и физически сильнее», — отмечает Ванага.

Последние

Популярные

В Беларуси радуются: Латвия скоро замерзнет без российского газа. Что происходит на самом деле? Новости Сегодня 10:20 В Беларуси радуются: Латвия скоро замерзнет без российского газа. Что происходит на самом деле?

Третий понедельник января снова объявили самым грустным днем: что за этим скрывается? lifestyle Сегодня 10:06 Третий понедельник января снова объявили самым грустным днем: что за этим скрывается?

Ребенок угрожал воткнуть карандаш, а отец душил учителя: шокирующая история семьи, держащей в страхе несколько латвийских школ Новости Сегодня 09:47 Ребенок угрожал воткнуть карандаш, а отец душил учителя: шокирующая история семьи, держащей в страхе несколько латвийских школ

На юге Испании столкнулись два скоростных поезда: погибли не менее 39 человек, более 70 ранены Новости Сегодня 09:21 На юге Испании столкнулись два скоростных поезда: погибли не менее 39 человек, более 70 ранены

10 В понедельник ожидается морозная и солнечная погода Новости Сегодня 09:09 В понедельник ожидается морозная и солнечная погода

Посмотреть больше Несмотря на это, родители продолжают жаловаться во все возможные инстанции, утверждая, что их ребенка обижают. Школа и часть самоуправления пытаются искать решения, но, по словам Ванаги, «руки слишком коротки», а политическая власть могла бы быть «активнее и смелее».

«Из-за одной семьи годами страдают десятки педагогов и учеников, вовлечено множество учреждений, но цель так и не достигнута — помочь ребенку, защитить других и привлечь к ответственности тех, кто должен ее нести», — резюмирует она.

Многие учителя могли бы обратиться в полицию или суд, но «смелых мало». Люди боятся потерять работу, репутацию самоуправления или столкнуться с влиятельными родителями. «Кто-то скажет: раз так боитесь — значит терпите и молчите», — пишет Ванага.

Она подчеркивает, что история еще не закончена, но выражает надежду, что финал близок. Со стороны профсоюза, по ее словам, делается все возможное. «Я по-прежнему призываю — не молчать и не бояться. Мы, взрослые, несем ответственность за безопасность всех детей, в том числе и за безопасность агрессивного ребенка в его собственной семье», — подчеркивает Ванага.

В завершение она обращается к контролирующим учреждениям с призывом внимательнее следить за тем, что происходит с детьми в семьях. «Не будем ждать дня, когда всю оставшуюся жизнь будем жалеть, что не защитили кого-то, особенно ребенка, хотя могли это сделать».