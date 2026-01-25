Минюст предлагает малообеспеченным помочь жаловаться в конституционный суд 1 362

Наша Латвия
Дата публикации: 25.01.2026
LETA
Изображение к статье: Минюст предлагает малообеспеченным помочь жаловаться в конституционный суд

Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит подготовленные Министерством юстиции (МЮ) поправки к закону, которые предусматривают предоставление малоимущим гражданам юридической помощи на этапе подготовки жалобы в суд Сатверсме.

Минюст отмечает, что с 1 января 2019 года, когда вступили в силу положения о государственной юридической помощи в процессе Конституционного суда (КС), эта возможность использовалась очень ограниченно — за шесть лет она была предоставлена только в девяти случаях, в то время как за тот же период на рассмотрение коллегий КС было передано 1321 заявление.

Хотя не все заявители имеют право на получение государственной юридической помощи, несоразмерность показателей свидетельствует о том, что существующее регулирование не способно достаточно эффективно обеспечить защиту социально незащищенных лиц, для которых юридическая помощь имеет важное значение для подготовки качественного заявления.

Существующее регулирование в отношении государственной юридической помощи в процессе конституционного судопроизводства позволяет получить такую помощь только после отказа в возбуждении дела, в результате чего доступность юридической помощи является очень ограниченной и не соответствует реальным потребностям, особенно социально незащищенных лиц, которым необходима поддержка уже на этапе подготовки заявления, по оценке TM.

Поправки к Закону о государственной юридической помощи должны быть приняты Сеймом.

#Сейм #конституционный суд #Минюст #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
