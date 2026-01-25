В конце прошлого года в Латвии насчитывалось 37 799 человек с действующим статусом малоимущего лица, что на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Также в конце 2025 года в стране было 18 558 лиц, которым был присвоен статус малообеспеченных. Это на 10,4% меньше, чем в конце 2024 года.

Порог доходов для присвоения статуса малоимущего домохозяйства составляет 50% от медианы доходов. В 2025 году порог доходов малоимущего домохозяйства для первого или единственного лица в домохозяйстве составлял 377 евро, для остальных лиц в домохозяйстве - 264 евро.

В свою очередь порог доходов для присвоения статуса малообеспеченного домохозяйства каждое самоуправление вправе устанавливать не выше 80% от медианы доходов, но не ниже порога доходов малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога доходов малоимущего домохозяйства для первого или единственного лица в домохозяйстве в 2025 году мог составлять 604 евро, для остальных лиц в домохозяйстве - 423 евро.