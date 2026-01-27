Остановите штрафы и проценты! Исполнительный директор Риги вышел с обращением 1 2761

Наша Латвия
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остановите штрафы и проценты! Исполнительный директор Риги вышел с обращением

Янис Ланге призвал муниципальные предприятия столицы войти в положение рижан, которые испытывают финансовые затруднения.

Учитывая существенно низкую температуру воздуха, пережитую в январе 2026 года, и стремительный рост потребления теплоэнергии, исполнительный директор Риги Янис Ланге призывает муниципальные общества капитала (муниципальные предприятия) "действовать социально ответственно и оказывать поддержку жителям, оказавшимся в финансовых затруднениях".

Как сообщила сегодня Рижская дума, из-за низких температур на улице у многих жителей значительно выросли расходы на коммунальные услуги, создав дополнительную нагрузку на бюджеты домохозяйств и затруднив проведение своевременных расчетов. В таких условиях, по мнению исполнительного директора, важно, чтобы и самоуправление, и его общества капитала оказывали населению поддержку в соответствии со своими возможностями.

Янис Ланге призывает общества капитала принимать решения, аналогичные тем, которые были реализованы в сложные периоды 2020-2023 годов (во время пандемии Covid19), а именно - приостановить до 30 июня расчет неустоек и пеней за просроченные платежи. Призыв распространяется на услуги тепловой энергии, водоснабжения и канализации, одновременно не прекращая оказание этих услуг и по возможности договариваясь с клиентами о более поздних сроках расчетов. Я. Ланге призывает и остальных поставщиков услуг оценить ситуацию и действовать социально ответственно, не применяя проценты просрочки.

Такие действия исполнительный директор подчеркивает как пример социально ответственной коммерческой деятельности, которая даст жителям возможность преодолеть сложившуюся ситуацию.

Эдуард Эльдаров
