Латвийская диаспора ежегодно переводит в Латвию около одного миллиарда евро, однако эти финансовые потоки по-прежнему служат в основном амортизатором потребления, а не инструментом долгосрочного накопления капитала, говорится в исследовании факультета экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ) «Инвестиции диаспоры в Латвии», с которым в среду были ознакомлены депутаты Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочённости общества.

Исследователи указывают, что объём денежных переводов диаспоры из-за рубежа составляет около 3% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии — один из самых высоких показателей в Европейском союзе. При этом диаспоре не хватает чётких, профессионально управляемых и надёжных механизмов, которые позволили бы преобразовать эти потоки в продуктивные инвестиции. Руководитель исследования, тенур-профессор Инта Миериня подчёркивает, что «капитал диаспоры в Латвии уже существует — он значительный, многомерный и мотивированный», однако главным вызовом для государства является нехватка инфраструктуры доверия.

В исследовании установлено, что вклад диаспоры не сводится лишь к денежным переводам — он включает также человеческий капитал, профессиональные навыки, социальные сети и репутацию. Вместе с тем частные инвестиции в уставной капитал предприятий в последние годы стали цикличными и уязвимыми, а число инвесторов существенно сократилось, что свидетельствует о высокой чувствительности к рискам и недостаточном доверии к инвестиционной среде.

Исследователи ЛУ подчёркивают, что особенно значим сегмент диаспоры в возрасте 35–54 лет — экономически активный, высокообразованный и с выраженным стремлением инвестировать в Латвию, в том числе в поиске «двойной отдачи» — как финансовой доходности, так и положительного влияния на развитие государства.

Для полноценного использования этого потенциала учёные предлагают создать децентрализованную сеть инвестиционных фондов диаспоры, которая действовала бы на принципах прозрачности, доверия и региональной ответственности, привлекая профессионалов диаспоры в качестве лидеров репутации. Также рекомендуется создать механизм партнёрства государства и диаспоры для координации работы институций.

Исследование также предусматривает создание единой цифровой среды — платформы «Глобальный латыш инвестирует», которая станет точкой доступа к инвестициям, привлечению знаний и укреплению доверия. Исследователи рекомендуют в ближайшее время создать несколько пилотных фондов с чётко определённым дизайном и целями.

Исследование проведено в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, и в нём использована смешанная методология — опросы диаспоры и экспертов, интервью и статистический анализ.