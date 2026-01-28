Насколько обоснована паника с гранулами?

Дата публикации: 28.01.2026
Еще 16 января всё было относительно спокойно. Но буквально на следующий день ассоциацию производителей и торговцев гранул "LATbio", а по сути всех, кто связан с этим топливом, завалили жалобами, и началась паника - гранул нет, магазины опустошены!

На третьей неделе морозов нелегко стало купить не только гранулы, но и набирающие популярность брикеты из прессованной древесной щепы, пишет Latvijas Avīze. Дефицит гранул в розничной торговле возник из-за того, что торговцы, заключая договоры поставки с производителями, не оценили среднее потребление гранул, а руководствовались опытом прошлой теплой зимы.

Общая мощность производства гранул в Латвии составляет около двух миллионов тонн в год, а потребление - около 250 000 тонн. Таким образом, производственная мощность почти в десять раз превышает потребление. Поэтому логично, что всё, что не потребляется на местном рынке, в конечном итоге отправляется на экспорт.

"Гранульные заводы планируют производство заранее. Весной или летом заключаются договоры с торговцами на один-два года. Сейчас производство гранул работает на полную мощность, но их не хватает для местного потребления. Ни один розничный торговец не ожидал такой зимы. Торговцы не заключили договоры, поэтому им не гарантированы объемы. Если они хотят получить все 250 000 тонн местного потребления за один день, неделю или месяц, возникает напряжение", - говорит глава ассоциации "LATbio" Дидзис Палейс.

Спрос на топливо в розничных точках в середине января вырос в три, а то и в четыре раза. Следовательно, не всегда удается обеспечить достаточные поставки во все магазины, объясняют ситуацию представители торговцев. Чтобы успокоить ажиотаж, производители прибегли к методам, которые сработали в предыдущие периоды паники на местном рынке. Например, во время энергетического кризиса, начавшегося после вторжения России в Украину, производители начали продавать гранулы прямо у ворот заводов и пытались убедить покупателей, что гранулы следует покупать примерно на месяц, чтобы его хватило большему количеству людей. То же самое происходит и сейчас.

Автор - Юлия Баранская
