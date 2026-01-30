В латышском твиттере разгорелись споры. Тема старая – требование при приеме на работу. Но есть новые нюансы.

«Мы еще не избавились от доминирования русского языка в общественном пространстве, но знание хинди и английского уже востребовано. Для кого на самом деле создается этот рынок труда? Для кого предназначена эта страна? Что вы, предатели, делаете с Латвией?», – пишет некая неравнодушная патриотка Даце Линдберг.

И приводит объявление официального сайта Государственного агентства занятости. В нем говорится, что некое ООО ищет веломеханика. Среди требований – знание хинди и английского языка для общения с клиентами.

Такие необычные для Латвии требования объясняются тем, что среди клиентов ООО большое количество зарубежных студентов и практикантов, которые в ежедневном общении употребляют именно эти языки. «Их знание повышает эффективность работы и снижает риски ошибок», – говорится в объявлении.

В ответ на пост комментаторы дружно возмутились:

– Для общения с клиентами в Латвии — хинди? Вы понимаете, что это значит? У нас ещё одно «меньшинство». Холодная оккупация. Без танков…

– Есть похожие вакансии, связанные с китайским языком.

– Нет сомнений, что это было сделано намеренно, чтобы показать «острую потребность» в индийских мигрантах в Латвии. Латыши не умеют ремонтировать велосипеды и общаться с покупателями. Для этого Латвии нужны индийцы.

Ну и, как водится, в ходе споров забыли про индусов и вернулись к более привычной теме – к русскому языку:

– Вот последствия терпимости к русскому языку!

– Если бы ты только понимал, насколько глупо ты выглядишь. 90% детей не могут составить ни одного предложения без английского, а вы всё ещё кричите, как забытая лейка, о пройденном этапе — русском языке. Даже русские часто используют английский язык в разговоре друг с другом или формулируют свои мысли на "английском".

– Потому что десятилетия терпимости к русскому языку привели к ситуации, когда другие иностранные языки вводятся с таким же спокойствием! Если бы использование русского языка было ограничено, это продемонстрировало бы позицию, согласно которой латыши не собираются увлекаться иностранными языками!

Mēs vēl neesam tikuši vaļā no krievu valodas dominances publiskajā telpā un darba intervijās, bet jau tiek pieprasītas hindi un angļu valodas zināšanas. Kam patiesībā tiek veidots šis darba tirgus? Kam ir paredzēta šī valsts? Ko jūs, nodevēji, darāt ar Latviju? pic.twitter.com/iDb6mmQyXL — Dace Lindberga (@lindberga22) January 29, 2026

Для справки: хинди (हिन्दी) — индоарийский язык, государственный язык Индии (наряду с английским), использующий письменность деванагари. Это один из самых распространенных языков в мире (5-е место), на котором говорят в Индии, Пакистане, Непале, Бангладеш и Фиджи. Число носителей – около полмиллиарда.