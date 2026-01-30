Русский уже не актуален: при найме на работу в Латвии требуют знание хинди 7 9197

Дата публикации: 30.01.2026
В латышском твиттере разгорелись споры. Тема старая – требование при приеме на работу. Но есть новые нюансы.

«Мы еще не избавились от доминирования русского языка в общественном пространстве, но знание хинди и английского уже востребовано. Для кого на самом деле создается этот рынок труда? Для кого предназначена эта страна? Что вы, предатели, делаете с Латвией?», – пишет некая неравнодушная патриотка Даце Линдберг.

И приводит объявление официального сайта Государственного агентства занятости. В нем говорится, что некое ООО ищет веломеханика. Среди требований – знание хинди и английского языка для общения с клиентами.

Такие необычные для Латвии требования объясняются тем, что среди клиентов ООО большое количество зарубежных студентов и практикантов, которые в ежедневном общении употребляют именно эти языки. «Их знание повышает эффективность работы и снижает риски ошибок», – говорится в объявлении.

В ответ на пост комментаторы дружно возмутились:

– Для общения с клиентами в Латвии — хинди? Вы понимаете, что это значит? У нас ещё одно «меньшинство». Холодная оккупация. Без танков…

– Есть похожие вакансии, связанные с китайским языком.

– Нет сомнений, что это было сделано намеренно, чтобы показать «острую потребность» в индийских мигрантах в Латвии. Латыши не умеют ремонтировать велосипеды и общаться с покупателями. Для этого Латвии нужны индийцы.

Ну и, как водится, в ходе споров забыли про индусов и вернулись к более привычной теме – к русскому языку:

– Вот последствия терпимости к русскому языку!

– Если бы ты только понимал, насколько глупо ты выглядишь. 90% детей не могут составить ни одного предложения без английского, а вы всё ещё кричите, как забытая лейка, о пройденном этапе — русском языке. Даже русские часто используют английский язык в разговоре друг с другом или формулируют свои мысли на "английском".

– Потому что десятилетия терпимости к русскому языку привели к ситуации, когда другие иностранные языки вводятся с таким же спокойствием! Если бы использование русского языка было ограничено, это продемонстрировало бы позицию, согласно которой латыши не собираются увлекаться иностранными языками!

Для справки: хинди (हिन्दी) — индоарийский язык, государственный язык Индии (наряду с английским), использующий письменность деванагари. Это один из самых распространенных языков в мире (5-е место), на котором говорят в Индии, Пакистане, Непале, Бангладеш и Фиджи. Число носителей – около полмиллиарда.

#образование #миграция #национализм #языки #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
