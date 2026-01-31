Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Если захватят Латвию, будет точно такая же реакция» 6 3950

Наша Латвия
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Если захватят Латвию, будет точно такая же реакция»

Режиссер Мара Кимеле предупреждает:"Наш народ находится на своем завершающем этапе".

Режиссер Мара Кимеле в большом интервью Латвийскому радио не скрывала своего пессимизма по поводу происходящего и в Латвии, и в мире в целом.

"Наш народ находится на своем завершающем этапе. И опять же – от нас самих это зависит, действительно ли наш народ прекратится через 50 лет или нет. Это очень близко – два поколения и все. Нас больше нет", - предупредила режиссер. Она поделилась своими эмоциями и по поводу нынешней обстановке в мире.

"Самым большим моим потрясением в прошлом году стало заявление о том, что любая мощная и сильная армия может завоевать другие страны, если у нее достаточно ресурсов. Что это нормально и что ее территории, конечно, тогда нужно оставлять завоевателям. Еще большим потрясением для меня стало то, что все это одобрили.

Понятно, что все это бизнес, и война идет потому, что у кого-то есть бизнес, а то, что люди не могут взяться за руки, объединиться и остановить войну, шокирует.

Глядя на правительственный уровень, я не вижу, чтобы кто-то сказал – так, Трамп, что ты тут говоришь?

Да, риторика по отношению к Америке осторожна.

Конечно. Они наши друзья, они поддерживают нас, и поэтому таким образом мы превращаемся в прислужников... Как-то все воспринимают это так нормально, что мы разрешаем кому угодно …

Если захватят Латвию, будет точно такая же реакция. У них есть ресурсы, у них есть сила … скажут, что когда-то Петр I здесь правил, значит, территория принадлежит России. Что это за разговоры?

Украина тоже ничего там не делала, а на нее нападают. Ни в коем случае она не провоцировала эту войну. Но одна огромная держава при поддержке остальных стран говорит: все в порядке, так может быть, покидайте ее территории, ничего, может быть, когда-нибудь через тысячу лет вы их снова вернете, не переживайте. Меня это шокирует", - сказала Мара Кимеле в интервью Латвийскому радио.

×
Читайте нас также:
#Украина #война #Латвия #геополитика #агрессия #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
25
2
2
3
0
3

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео