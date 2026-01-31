Режиссер Мара Кимеле в большом интервью Латвийскому радио не скрывала своего пессимизма по поводу происходящего и в Латвии, и в мире в целом.

"Наш народ находится на своем завершающем этапе. И опять же – от нас самих это зависит, действительно ли наш народ прекратится через 50 лет или нет. Это очень близко – два поколения и все. Нас больше нет", - предупредила режиссер. Она поделилась своими эмоциями и по поводу нынешней обстановке в мире.

"Самым большим моим потрясением в прошлом году стало заявление о том, что любая мощная и сильная армия может завоевать другие страны, если у нее достаточно ресурсов. Что это нормально и что ее территории, конечно, тогда нужно оставлять завоевателям. Еще большим потрясением для меня стало то, что все это одобрили.

Понятно, что все это бизнес, и война идет потому, что у кого-то есть бизнес, а то, что люди не могут взяться за руки, объединиться и остановить войну, шокирует.

Глядя на правительственный уровень, я не вижу, чтобы кто-то сказал – так, Трамп, что ты тут говоришь?

Да, риторика по отношению к Америке осторожна.

Конечно. Они наши друзья, они поддерживают нас, и поэтому таким образом мы превращаемся в прислужников... Как-то все воспринимают это так нормально, что мы разрешаем кому угодно …

Если захватят Латвию, будет точно такая же реакция. У них есть ресурсы, у них есть сила … скажут, что когда-то Петр I здесь правил, значит, территория принадлежит России. Что это за разговоры?

Украина тоже ничего там не делала, а на нее нападают. Ни в коем случае она не провоцировала эту войну. Но одна огромная держава при поддержке остальных стран говорит: все в порядке, так может быть, покидайте ее территории, ничего, может быть, когда-нибудь через тысячу лет вы их снова вернете, не переживайте. Меня это шокирует", - сказала Мара Кимеле в интервью Латвийскому радио.