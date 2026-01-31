Наименьшее участие в культурных мероприятиях у тех, для кого латышский язык не является родным 4 6037

Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Участие в культурной жизни может способствовать улучшению здоровья и благополучия, однако в странах Балтии отсутствует системное сотрудничество между сферами культуры и здравоохранения, говорится в исследовании о взаимодействии этих двух отраслей, пишет ЛЕТА.

В отличие от ряда других европейских стран, в Латвии такое сотрудничество в основном основано на отдельных проектах и инициативах самоуправлений, а не на единой государственной политике.

В исследовании отмечается, что участие в культурных и художественных активностях может оказывать положительное влияние на здоровье — особенно у людей с лёгкими и умеренными психическими расстройствами, а также у других социально уязвимых групп.

Однако в Латвии эти практики не внедрены системно — отсутствует чёткое регулирование, долгосрочное финансирование и подготовка специалистов. В документах по планированию политики, таких как Национальный план развития, Основные положения общественного здравоохранения и Основы культурной политики, роль культуры в укреплении здоровья не определена чётко, а межсекторное сотрудничество часто остаётся декларативным.

Среди положительных примеров выделяются пилотные проекты в краях Цесис и Салдус, где внедрена модель «искусство по направлению врача». Специалисты в социальной и медицинской сферах направляют клиентов на регулярные культурные мероприятия в музеях и культурно-исторических местах. Первые результаты свидетельствуют о снижении стресса, тревожности, депрессии и чувства одиночества, а также об улучшении качества жизни.

В то же время доступ к культуре в Латвии остаётся неравным — наименьшее участие в культурных мероприятиях отмечается среди пожилых людей, лиц с низкими доходами, жителей Латгале, людей с инвалидностью и тех, для кого латышский язык не является родным.

Среди хороших практик названы инициативы, в рамках которых деятели культуры сотрудничают с учреждениями здравоохранения и социальной помощи — выступления музыкантов в хосписах и больницах, художественные резиденции в работе с социально изолированными общинами, а также междисциплинарные образовательные проекты, находящиеся на стадии разработки. Однако исследователи подчёркивают, что эти инициативы фрагментарны и в значительной степени зависят от проектного финансирования.

Авторы исследования призывают к целенаправленной государственной политике, более тесному сотрудничеству министерств и подготовке специалистов для работы на стыке культуры, здравоохранения и социальной сферы.

Исследование разработали учреждения высшего образования и научные институты Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе Латвийская академия культуры и Рижский университет имени Страдиня. В работе проанализированы как политические нормы, так и практический опыт, а также приведены примеры успешной практики из Северных стран.

На основе выводов исследования разработана новая междисциплинарная учебная программа по управлению культурными и здравоохранительными проектами, предназначенная для профессионалов в сфере культуры, здравоохранения и социальной работы в странах Балтии.

#здравоохранение #образование #медицина #Латвия #культура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
