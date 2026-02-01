Председатель комитета городского имущества Риги сообщил, что «мы как город, как налогоплательщики заинтересованы в том, чтобы мясной павильон Центрального рынка у нас сохранился как туристический, как место привлечения туристов, место традиций, культуры и спорта».

Иными словами мясо в павильоне продавать не планируется. В то же время не приходилось видеть каких либо голосований жителей или опросов налогоплательщиков на сей счет.

Что в павильоне может быть, глава комитета не сказал. Но по городу давно ходят слухи, что какой-то из павильонов Центрального рынка планируют сдать организации «Гетто геймс», которая привлекает к спорту детей и молодёжь. А мясо? А мясо, вероятно – в супермаркете.

Между тем Мясной павильон по-своему уникален – от Центрального (тогда Главного) вокзала к нему был построен железнодорожный виадук, и прямо на крыше располагалась станция «Рига-Рынок». Во время войны виадук был разрушен, но станционные конструкции крепления железнодорожного полотна остались.

Если верить картам того времени, то на станцию «Рига-Рынок» вело сразу две колеи: пятифутовая (1524 мм) и стефенсоновская (1435 мм), которую сейчас в СМИ называют «европейской». И вместо места разгрузки поездов с беконом вполне может случиться, что бывшая станция станет местом игры в баскетбол, боксерских поединков или занятий другим видом спорта.

Напомним, павильоны Центрального рынка изначально были эллингами для хранения дирижаблей германской армии и находились в Вайнеде. После Первой мировой войны их разобрали, перевезли в Ригу и собрали верхние части конструкций. А в 1930 году был торжественно открыт Центральный рынок, на тот момент крупнейший крытый рынок в северной части Европы. Что сказать, все течёт, всё меняется.