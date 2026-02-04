Министерство обороны строит в нескольких местах Латвии площадки для хранения и обслуживания бронетехники, сообщили в Минобороны.

Развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в том числе строительство площадок для бронетехники, происходит по всей Латвии в соответствии с планами развития НВС. Строительство площадок для бронетехники ведется постепенно, в соответствии с графиком.

Стоимость каждой такой площадки зависит от рыночной цены за квадратный метр, а размер и конфигурация планируются с учетом потребностей конкретного батальона и расположения подъездных путей, отметили в министерстве.

Как сообщалось, в Кулдиге недавно была построена новая площадка для размещения и обслуживания бронемашин "Patria".

Объект представляет собой огороженную и асфальтированную территорию со всей необходимой инфраструктурой.

Площадка оборудована системой ливневой канализации, подключена к электросети и освещена, что обеспечивает ее безопасное использование даже в темное время суток. Также на территории можно разместить палатки, обеспечивающие временное размещение персонала.

Общая стоимость проекта составила около 718 000 евро.