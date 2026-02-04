Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии строят площадки для размещения бронетехники 4 445

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники

Министерство обороны строит в нескольких местах Латвии площадки для хранения и обслуживания бронетехники, сообщили в Минобороны.

Развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в том числе строительство площадок для бронетехники, происходит по всей Латвии в соответствии с планами развития НВС. Строительство площадок для бронетехники ведется постепенно, в соответствии с графиком.

Стоимость каждой такой площадки зависит от рыночной цены за квадратный метр, а размер и конфигурация планируются с учетом потребностей конкретного батальона и расположения подъездных путей, отметили в министерстве.

Как сообщалось, в Кулдиге недавно была построена новая площадка для размещения и обслуживания бронемашин "Patria".

Объект представляет собой огороженную и асфальтированную территорию со всей необходимой инфраструктурой.

Площадка оборудована системой ливневой канализации, подключена к электросети и освещена, что обеспечивает ее безопасное использование даже в темное время суток. Также на территории можно разместить палатки, обеспечивающие временное размещение персонала.

Общая стоимость проекта составила около 718 000 евро.

Читайте нас также:
#министерство обороны #Латвия #строительство #безопасность #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
6

Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Там за бывшим воен.госпиталем ,ныне полицейским управлением ,построили уже,обновили.Пришвартовались у трофима и чевера с 93 до 93, и отбыли в Рязань,Владик,Германию.

    0
    3
  • АП
    Алексей Попович
    4-го февраля

    Что-то я не понял, а разве это не секретная информация? Если не ошибаюсь, некоторых тут в тюрягу засадили и за меньшее.

    5
    1
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    А что там с госрезервом топлива, уже в Латвии хранится, и где? Бабки, понятно, выделены. Кому и сколько? Хранить топливо можно только в хранилищах, а они уже все в Латвии уничтожены, канистры в гаражах не получится.

    5
    1
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Вот он распил бабок. И проверить никто не может, военная тайна!

    8
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались
Изображение к статье: Отопление в долг без штрафов: власти Риги объяснили, как платить за январь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео