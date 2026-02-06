Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Изменения в сети детских садов Риги больше всего затронут Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс 2 903

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изменения в сети детских садов Риги больше всего затронут Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс

Планируемые изменения в сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Риги больше всего затронут такие районы, как Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс, сообщил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, пишет ЛЕТА.

Он рассказал, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а ещё несколько дошкольных учреждений будут реорганизованы, что означает, что сами детсады сохранятся, но юридически будут объединены. Это позволит сократить административные расходы. В качестве примера вице-мэр привёл два соседствующих детских сада на улице Слокас, 126 и 126a, чьи администрации и делопроизводства будут объединены.

Кирсис подчеркнул, что в случаях, когда физически места оказания услуги сохраняются, родителям не следует ни о чём беспокоиться. Даже там, где детские сады будут полностью закрыты, другие дошкольные учреждения находятся всего в нескольких кварталах.

Отвечая на вопрос о планируемых изменениях в сети общеобразовательных школ столицы, вице-мэр сообщил, что уже в прошлом году было принято решение объединить 31-ю среднюю школу в Вецмилгрависе со школой Ринужи. Также в следующем году планируется объединить Гайльэзерскую и Межциемскую начальные школы, а также Саркандаугавскую начальную школу с лицеем Броце.

Как сообщалось ранее, в связи с так называемой демографической ямой и сокращением числа учеников, в Риге планируется закрытие и объединение ряда дошкольных и общеобразовательных учреждений, так как в некоторых местах их заполняемость составляет лишь 50–60% от имеющейся мощности.

Более подробная информация о предстоящих изменениях в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений Риги на следующие два учебных года будет представлена в пятницу на пресс-конференции в Рижской думе.

Читайте нас также:
#Рига #Латвия #родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
5
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • AI
    ALEKSEJS IVANOVS
    7-го февраля

    Сухая статистика - В 1991-ом году в Латвии родилось 34600 детеи, в 2025-ом 12800. Разница мягко говоря ощутима, и да, тогда были огромные очереди и дет.садов не хватало, зс 2 десятилятия это более менее исправили и настроили дочтаточно много садо как в столице, так и в регионах, теперь же, это лишь естественно, что закрыть по стране в ближаишие 10 лет придеться далеко не 10 садов, а около 100, и не похоже, что демография вдруг сильно изменится, когда львиная доля молодежи либо не хчоет семью, либо едет на запад в поисках лучшеи жизни...решение - только мигранты спасут страну, увы, но это уже похоже на факт.

    1
    0
  • JB
    Janis Berzin
    6-го февраля

    "закрыть десять зданий детских садов" - на сэкономленные построят ещё велодорожек и съездят всей кодлой в загранпоездки? Кстати, кто и под какими флагами создал эту демографическую яму?

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Музыкальной академии набирает обороты: поступило новое сообщение разоблачителя
Изображение к статье: В прудах Латвии существует риск удушья рыбы - эколог
Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы
Изображение к статье: В ближайшие ночи вернутся сильные морозы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео