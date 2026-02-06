Планируемые изменения в сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Риги больше всего затронут такие районы, как Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс, сообщил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, пишет ЛЕТА.

Он рассказал, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а ещё несколько дошкольных учреждений будут реорганизованы, что означает, что сами детсады сохранятся, но юридически будут объединены. Это позволит сократить административные расходы. В качестве примера вице-мэр привёл два соседствующих детских сада на улице Слокас, 126 и 126a, чьи администрации и делопроизводства будут объединены.

Кирсис подчеркнул, что в случаях, когда физически места оказания услуги сохраняются, родителям не следует ни о чём беспокоиться. Даже там, где детские сады будут полностью закрыты, другие дошкольные учреждения находятся всего в нескольких кварталах.

Отвечая на вопрос о планируемых изменениях в сети общеобразовательных школ столицы, вице-мэр сообщил, что уже в прошлом году было принято решение объединить 31-ю среднюю школу в Вецмилгрависе со школой Ринужи. Также в следующем году планируется объединить Гайльэзерскую и Межциемскую начальные школы, а также Саркандаугавскую начальную школу с лицеем Броце.

Как сообщалось ранее, в связи с так называемой демографической ямой и сокращением числа учеников, в Риге планируется закрытие и объединение ряда дошкольных и общеобразовательных учреждений, так как в некоторых местах их заполняемость составляет лишь 50–60% от имеющейся мощности.

Более подробная информация о предстоящих изменениях в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений Риги на следующие два учебных года будет представлена в пятницу на пресс-конференции в Рижской думе.