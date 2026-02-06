В прошлом году, сообщает Латвийское радио, в последнем квартале было достигнуто историческое самое высокое количество инцидентов с кибербезопасностью, обработанных органом по предотвращению киберинцидентов «Cert.lv». Исторический рост отмечен и в количестве устройств, находящихся под угрозой исчезновения: в четвертом квартале 2025 года их было более 730 тысяч. Число этих инцидентов и угроз в Латвии резко возросло со времен начатой Россией войны на Украине. Доминирующим видом инцидентов является мошенничество, однако у атак есть и политические, и геополитические мотивы.

Эксперт по кибербезопасности «Cert.lv» Гинтс Малкалниетис призвал жителей создать резервные копии своих данных, чтобы защитить их от мошенников.

Малкалниетис сказал Латвийскому радио: «Жители должны помнить, что те вещи, которые у вас дома, если они ваши уникальные, то вы о них должны заботиться. Создайте резервную копию своих данных, своих картинок — положите на внешний носитель, положите его в ящик. Не держите его [внешний носитель] все, чтобы подключить к Интернету. Считайте, что оборудование бывает физически неисправным. Подготовьте свое домашнее хозяйство к тому, что компьютер может не работать».

Есть и киберинциденты, которые направлены против критической инфраструктуры государственного уровня и хотят повлиять на нее. «Cert.lv» сообщал, что для хакеров, поддерживающих Россию, главные цели – уменьшить поддержку Латвии Украине, однако зафиксированные до сих пор инциденты не оказали существенного влияния на общество. Есть и шпионская угроза, в том числе и из России, Китая и Белоруссии. Более подробных комментариев по поводу атак на критическую инфраструктуру эксперт «Cert.lv» не предоставил.