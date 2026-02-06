Государственная трудовая инспекция (ГТИ) получила новое сообщение от разоблачителя по делу о возможных нарушениях трудовых прав в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / JVLMA), сообщила агентству LETA руководитель Рижского регионального отделения ГТИ Байба Шилберга.

В связи с этим дело продолжает рассматриваться, поскольку ГТИ необходимо проверить информацию, содержащуюся и в этом сообщении разоблачителя.

Как уже сообщалось, ГТИ возбудила административное дело о возможных нарушениях трудовых прав в JVLMA. В октябре прошлого года ГТИ сообщила, что по этому делу выясняются фактические обстоятельства и собираются доказательства, но решения пока не приняты.

Доцент JVLMA, композитор Эрик Эшенвалдс в открытом письме обвинил академию в возможных конфликтах интересов и незаконных структурных изменениях, однако академия отвергла эти обвинения как необоснованные. В письме к министру культуры Агнесе Лаце он указал, что после вступления в должность нового ректора JVLMA отбор сотрудников проходил непрозрачно, без открытых конкурсов, отдельным сотрудникам необоснованно повышались зарплаты, а также нарушались принципы равных прав.

ГТИ возбудила административные дела о невыплате заработной платы, в которых пострадавшим был признан и Эшенвалдс. По его словам, нанесённый ему ущерб исчисляется "несколькими сотнями" евро, но с учётом других вовлечённых коллег "суммы могут достигать нескольких десятков тысяч евро".

Он также утверждал, что проведённые прошлым летом структурные изменения не соответствуют требованиям нормативных актов, в том числе принципу надлежащего управления. Должность проректора по финансам и развитию якобы была создана и занята с нарушением установленного законом порядка, без участия сената вуза. На эту должность была назначена бывший генеральный директор Государственной земельной службы Солвита Звидриня. Эшенвалдс выразил обеспокоенность возможной личной заинтересованностью, так как ранее Звидриня работала с нынешним членом совета JVLMA, бывшим министром культуры Хеленой Демаковой.

Эшенвалдс утверждал, что не получил запрошенные протоколы или выписки из протоколов заседаний совета за период, когда Звидриня была назначена проректором и были проведены структурные изменения, что лишило его возможности обжаловать эти решения в Академическом арбитраже. По его мнению, "избирательная выдача решений" также не соответствует принципам надлежащего управления и прозрачности.

В письме также выражались опасения по поводу качества обучения. В целях экономии в отдельных программах было сокращено количество контактных часов, что не соответствует аккредитованным учебным планам и может нанести ущерб репутации JVLMA, утверждал Эшенвалдс.

По его словам, совет академии неоднократно превышал свои полномочия, в том числе пытался влиять на направления и выбор тем научной деятельности и не обеспечивал прозрачность принятия решений.

Он призвал Министерство культуры провести проверку управления JVLMA, его правомерности и организации труда.

JVLMA не согласилась с обвинениями, подчеркнув, что утверждения, например, о росте числа нарушений, "не основаны на фактах", следует из ответа вуза агентству LETA.

Академия якобы предоставила ответы на все вопросы, заданные Эшенвалдсом. Кроме того, Эшенвалдс не воспользовался механизмом правовой защиты разоблачителя, а лишь подал несколько заявлений.

JVLMA подчеркнула, что соблюдает принцип равных прав как в отношении академических и административных сотрудников, так и в отношении студентов. Основные решения принимаются "демократическим путём" и согласовываются с сенатом и советом академии, с участием студенческого самоуправления. Большинство преподавателей поддерживают проведённые изменения и участвуют в улучшении педагогической и художественной деятельности, отмечает академия.

Как сообщалось ранее, смена руководства JVLMA произошла прошлой весной после того, как прежний ректор вуза Гунтарс Пранис подал в отставку под давлением общества из-за скандала о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей академии. Его место заняла Илона Мейя.