Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стойте!» Введены штрафы за прогулку по льду на Даугаве 0 939

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Стойте!» Введены штрафы за прогулку по льду на Даугаве
ФОТО: LETA

Комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции в пятницу поручил исполнительному директору столицы Янису Ланге ввести в целях безопасности запрет на передвижение людей по льду Даугавы.

За это решение проголосовали все депутаты комитета. Заседание комитета было созвано после появления в СМИ информации о ситуации на льду Даугавы.

Распоряжение о запрете находиться на реке вступит в силу в субботу, 7 февраля.

Полиция самоуправления Риги (ПСР) уже разработала план по контролю за людьми, которые попытаются пересечь реку. Как сообщил начальник столичной полиции Юрис Лукас, полицейские будут усиленно следить за соблюдением запрета - будут введены дополнительные патрули, наблюдение с помощью дронов, а в ряде мест будут установлены ограждающие ленты. Для информирования жителей будут использоваться звукоусиливающие устройства.

Начальник управления безопасности на воде ПСР Айгарс Монахов сообщил на заседании, что полиция ежедневно проводит мониторинг толщины льда на столичных водоемах. Обследование Даугавы в пятницу утром показало, что толщина льда составляет 20-40 сантиметров, что позволяет находиться на нем, однако опасения вызывают реагенты с улиц на обуви людей, пересекавших реку, что снизило прочность льда.

"Толщина льда достаточна, но его структура непрочна, так как лед стал рыхлым. Поэтому необходим запрет", - сказал Монахов.

Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Кристианс Папс подчеркнул, что, независимо от толщины льда, метеоцентр рекомендует не выходить на реку, так как это всегда связано с определенными рисками. Даугава - широкая река, и под опорами мостов ситуация наиболее опасна, так как здесь течение сильнее и могут образовываться промоины.

Он также отметил, что уровень воды в Даугаве постоянно меняется. Кроме того, в течение всего января уровень реки понижался, что могло привести к образованию трещин на льду у берегов.

Как сообщалось, ранее в центре Риги был отменен запрет на передвижение по Даугаве, но сохранялся запрет находиться на льду в пределах 50 метров от мостов, где лед менее прочный.

За нахождение на льду в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или применен штраф до 100 евро.

Читайте нас также:
#Рига #штрафы #безопасность #Даугава #лед #запреты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В прудах Латвии существует риск удушья рыбы - эколог
Изображение к статье: Изменения в сети детских садов Риги больше всего затронут Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс
Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы
Изображение к статье: В ближайшие ночи вернутся сильные морозы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео