Комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции в пятницу поручил исполнительному директору столицы Янису Ланге ввести в целях безопасности запрет на передвижение людей по льду Даугавы.

За это решение проголосовали все депутаты комитета. Заседание комитета было созвано после появления в СМИ информации о ситуации на льду Даугавы.

Распоряжение о запрете находиться на реке вступит в силу в субботу, 7 февраля.

Полиция самоуправления Риги (ПСР) уже разработала план по контролю за людьми, которые попытаются пересечь реку. Как сообщил начальник столичной полиции Юрис Лукас, полицейские будут усиленно следить за соблюдением запрета - будут введены дополнительные патрули, наблюдение с помощью дронов, а в ряде мест будут установлены ограждающие ленты. Для информирования жителей будут использоваться звукоусиливающие устройства.

Начальник управления безопасности на воде ПСР Айгарс Монахов сообщил на заседании, что полиция ежедневно проводит мониторинг толщины льда на столичных водоемах. Обследование Даугавы в пятницу утром показало, что толщина льда составляет 20-40 сантиметров, что позволяет находиться на нем, однако опасения вызывают реагенты с улиц на обуви людей, пересекавших реку, что снизило прочность льда.

"Толщина льда достаточна, но его структура непрочна, так как лед стал рыхлым. Поэтому необходим запрет", - сказал Монахов.

Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Кристианс Папс подчеркнул, что, независимо от толщины льда, метеоцентр рекомендует не выходить на реку, так как это всегда связано с определенными рисками. Даугава - широкая река, и под опорами мостов ситуация наиболее опасна, так как здесь течение сильнее и могут образовываться промоины.

Он также отметил, что уровень воды в Даугаве постоянно меняется. Кроме того, в течение всего января уровень реки понижался, что могло привести к образованию трещин на льду у берегов.

Как сообщалось, ранее в центре Риги был отменен запрет на передвижение по Даугаве, но сохранялся запрет находиться на льду в пределах 50 метров от мостов, где лед менее прочный.

За нахождение на льду в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или применен штраф до 100 евро.