В небольших, мелких водоёмах, то есть прудах, не образуется новый кислород, если их покрывает толстый слой льда. Если в водоёме обитает много рыбы, в какой-то момент кислород заканчивается, и начинается удушье, пояснил эколог. В такой ситуации следует подумать об аэрации воды — не о прорубании лунки, а об использовании специальных устройств, обогащающих воду кислородом.

Зимнее удушье рыбы в природных водоёмах происходит относительно редко и считается частью естественного природного цикла, отметил Жагарс.