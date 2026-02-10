Baltijas balss logotype
Погода в Латвии снова резко изменится - синоптики 0 9859

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода в Латвии снова резко изменится - синоптики
ФОТО: LETA

В среду во многих регионах Латвии ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Будет преобладать облачность со слабым юго-восточным ветром, местами с прояснениями.

Минимальная температура воздуха ночью составит -9...-14 градусов, при ясном небе - до -20 градусов. Днем будет теплее - до -2...-9 градусов.

В Риге в среду будет облачно, с небольшим снегом. Температура воздуха составит от -13 градусов ночью до -5 градусов во второй половине дня.

Читайте Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик

