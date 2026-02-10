Первые лица государства не скупились на эмоции, публично поздравляя Элину Иеву Боту, которая сегодня выиграла серебряную медаль в Кортина д'Ампецо.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич: «Серебро! Первая медаль Латвии на Олимпийских играх Милан–Кортина завоевана в женском одиночном санном спорте — Латвия празднует и радуется вместе с Элиной Иевой Ботой. Поздравляем!»
Silver! Latvia's first medal at the Milan-Cortina Olympic Games in women's singles luge, Latvia celebrates and rejoices together with Elīna Ieva Bota. Congratulations! #MilanoCortinaOlympics2026 🇱🇻 ✌️ 🥈— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 10, 2026
Премьер-министр ЛР Эвика Силиня: «Это серебро! Я от всей души поздравляю Элину Иеву Боту с завоеванием 2-го места в санном спорте на зимних Олимпийских играх. Четыре напряженных заезда, убедительное выступление и огромная гордость для Латвии!».
Tas ir sudrabs! 🥈— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 10, 2026
Sirsnīgi sveicu Elīnu Ievu Botu ar izcīnīto 2. vietu kamaniņu braukšanā ziemas olimpiskajās spēlēs. Četri nervu kutinoši braucieni, pārliecinošs sniegums un milzīgs lepnums par Latviju! 🇱🇻
Министр иностранных дел Байба Браже: «Первая медаль Латвии в санном спорте — у Элины Иевы Боты на Олимпийских играх».
Latvia’s first medal 🥈 in luge for Elina Ieva Bota at #MilanoCortinaOlympics2026 ! https://t.co/rJwoNdLHGs pic.twitter.com/iEDtaX0Eg0— Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 10, 2026
Оставить комментарий