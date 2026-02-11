Baltijas balss logotype
Денег больше, но их всё равно не хватает: дети с РАС остаются в очереди 0 333

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
LETA
Изображение к статье: Денег больше, но их всё равно не хватает: дети с РАС остаются в очереди
ФОТО: LETA

Несмотря на то, что в этом году расширена государственная поддержка детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), спрос по-прежнему значительно превышает доступное финансирование, отмечает руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

Как сообщили в фонде, в прошлом году финансируемые государством услуги психосоциальной реабилитации получили 102 ребенка с РАС по всей Латвии. Это поддерживающая терапия, которая включает в себя ABA-терапию, занятия с логопедом, аудиологопедом и эрготерапевтом, что способствует развитию детей, укреплению их функциональных навыков и интеграции в общество.

Одновременно фонд продолжает привлекать пожертвования, чтобы обеспечить терапию и тем детям, которые не получают оплачиваемые государством услуги. Благодаря государственному финансированию и пожертвованиям в прошлом году помощь была предоставлена в целом более чем 400 детям с РАС.

С этого года планируется значительное увеличение госфинансирования для психосоциальной реабилитации детей, не достигших семи лет, что позволит ежегодно обеспечивать поддерживающую терапию примерно 200 детям.

Также в этом году впервые предусмотрено госфинансирование поддерживающей терапии для семилетних детей с РАС, которые начнут обучение в школе. В этом году бюджетных средств хватит для поддержки 27 детей. Эта услуга предназначена для детей с подтвержденным или возможным диагнозом РАС, которые ранее не получали финансируемую государством поддерживающую терапию.

Подать заявки на услуги психосоциальной реабилитации детей с РАС можно в Фонде Детской больницы.

Фонд отмечает, что финансируемая государством поддерживающая терапия для детей с РАС в Латвии была введена как пилотный проект Министерства благосостояния в 2024 году. На основе результатов и оценки пилотного проекта в прошлом году министерство заключило с Фондом Детской больницы договор, который делегирует ему предоставление этих услуг детям в возрасте от двух до семи лет после подтверждения диагноза РАС или при подозрении на него.

#медицина #Латвия #пожертвования #психология #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео