Дорожает - плохо, дешевеет - странно! Латвийцы разглядели подвох в цене популярного продукта

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Дорожает - плохо, дешевеет - странно! Латвийцы разглядели подвох в цене популярного продукта

Удивительно, но долгожданное снижение цен на некоторые продукты в латвийских магазинах вызвало не радость, а волну подозрений. Жители обсуждают качество, маркетинг и сроки годности, задаваясь вопросом: почему вдруг стало дешево.

В латвийских магазинах все чаще можно увидеть сливочное масло по заметно сниженным ценам. Фото таких скидок активно расходятся по социальным сетям, вызывая бурные обсуждения. Вместо привычного возмущения дороговизной продуктов на первый план вышло другое чувство — недоверие.

Часть людей призывает не искать скрытый смысл и просто радоваться выгодным ценам. По их мнению, наконец-то появился шанс купить продукт по адекватной стоимости, а не по завышенной цене. Некоторые отмечают, что масло и раньше должно было стоить дешевле, а нынешние скидки лишь возвращают цену к реальности.

Однако другая часть покупателей смотрит на происходящее с тревогой. Люди вспоминают опыт с другими молочными продуктами, которые регулярно продавались со скидками, но со временем потеряли качество. В комментариях пишут о странном привкусе, ощущении несвежести и общем ухудшении продукта, даже если он был куплен в разных магазинах и из разных партий.

Отдельное внимание уделяется срокам годности. Покупатели замечают, что у многих упаковок масло подходит к концу срока хранения, что усиливает подозрения: скидки могут быть попыткой срочно распродать товар. Некоторые считают, что такое масло подойдет разве что для выпечки, но не для повседневного употребления.

Звучат и более жесткие мнения. Пользователи утверждают, что под видом масла продается дешевая имитация с добавками, а скидки используются как способ снизить общественное недовольство высокими ценами. Другие сравнивают ситуацию с Германией, где действительно можно найти как очень дешевое, так и качественное, но дорогое масло, подчеркивая, что цена напрямую отражает состав и вкус.

При этом в обсуждениях появляется и рациональное объяснение происходящего. Люди ссылаются на публикации в СМИ, согласно которым в Европе и мире наблюдается перепроизводство молочной продукции. Запасы масла и других промышленных молочных продуктов достигли значительных объемов, что и вынуждают производителей и торговцев выбрасывать товар на рынок по сниженным ценам. Экономические причины, однако, не снимают общего ощущения недоверия. Многие комментаторы отмечают, что в Латвии люди привыкли: если цена падает, значит что-то не так. Высокие наценки, нестабильное качество и прошлый опыт делают покупателей подозрительными даже тогда, когда объективно есть повод радоваться.


#цены #маркетинг #качество #скидки #экономика

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Биржевая цена на сливочное масло упала до 70 центов за кг. В магазинах, со всем скидками 7 евро за кг. До сих пор не очень понятно, где масло дорожает в 10 раз. И подешевевшее масло, совсем не заслуга наших министров. Упущение министров, почему оно было 12-14 евро за кг, да и 7 евро совсем не норм.

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    11-го февраля

    Ответ, где в 10 раз дорожает масло, прост - в СССР такие махинации называли спекуляцией и сажали за это. В демократическом обществе это - "успешный бизнес", и некоторые "пизнесмЭны" даже получают за свои "купи-продай подороже" госнаграды и места в правительстве.

    3
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го февраля

    Cырный продукт - это не сыр и вообще какие могут молочные продукты в Латвии, когда на полях коров не видно, от слова совсем.

    Какое в жопу молоко в магазинах, когда оно в простоквашу не сворачивается.

    ИдиЁты вы кому мозги полощете?

    42
    7
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Масло с жирностью 72,5%вообще не считается маслом... Только 82% и выше... А верить глобалистам нельзя... Неужели ещё многие так и не поняли за время Ковида и жижевакцин от еврейского мирового братства?!👽

    18
    8
Читать все комментарии

Видео