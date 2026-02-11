В последние годы в Латвии тема иммиграции стала болезненной. Кто-то поддерживает жизнь приезжих в Латвии, кто-то резко выступает против. Как бы то ни было, уже давно в Латвии живут не только латыши — как и в других странах мира.

Граждане третьих стран, по поводу которых в обществе ощущается наибольшая обеспокоенность, имеют собственную культуру. Мы в Латвии привыкли к своей культуре, но, сталкиваясь с чем-то радикально отличающимся, можем растеряться или даже испугаться.

Писательница и публицист Лиана, активно выступающая за сохранение латышских ценностей, поделилась своим наблюдением в соцсети «X». Она написала: «В наше время больше не удивляйтесь, если в баре рядом с вами кто-то ест с тарелки рукой. 🙂 Это наше культурное обогащение!»

На прикреплённом изображении видно мужчину — вероятно, гражданина одной из третьих стран — который ест в общественном месте с тарелки руками.

Что на это ответили комментаторы?

«Ну, это пустяки! Тот, кто видел Китай, Бангладеш, Пакистан или Индию, где никто не моет руки и всё максимально антисанитарно, из-за таких мелочей не переживал бы!»

«Немного удивляет… Еду берёт левой рукой! Находится в помещении без головного убора! Нормальный хозяин заведения такого бы быстро вывел!

Даже там, где “едят руками”, левшей от публичной трапезы изолируют.»

«У индийцев так принято. Жаль, что они не хотят интегрироваться и принять наши традиции.»

«Кстати, многие латвийские молодые люди в последние годы тоже едят руками. Ничего особенного.»

«А где граница? Мы (латыши) тоже многое едим руками. Сколько можно есть руками, чтобы тебя не фотографировали? 🙂 Тех, кто ест бургеры ножом и вилкой, везде считают странными. :D»

Отметим, кстати, что В Индии принято есть руками, используя только правую руку, так как левая считается нечистой и используется для гигиенических процедур.