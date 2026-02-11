Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Если с рядом вами кто-то ест с тарелки рукой - это обогащает нашу культуру - дискуссия 6 1608

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Если с рядом вами кто-то ест с тарелки рукой - это обогащает нашу культуру - дискуссия

В последние годы в Латвии тема иммиграции стала болезненной. Кто-то поддерживает жизнь приезжих в Латвии, кто-то резко выступает против. Как бы то ни было, уже давно в Латвии живут не только латыши — как и в других странах мира.

Граждане третьих стран, по поводу которых в обществе ощущается наибольшая обеспокоенность, имеют собственную культуру. Мы в Латвии привыкли к своей культуре, но, сталкиваясь с чем-то радикально отличающимся, можем растеряться или даже испугаться.

Писательница и публицист Лиана, активно выступающая за сохранение латышских ценностей, поделилась своим наблюдением в соцсети «X». Она написала: «В наше время больше не удивляйтесь, если в баре рядом с вами кто-то ест с тарелки рукой. 🙂 Это наше культурное обогащение!»

На прикреплённом изображении видно мужчину — вероятно, гражданина одной из третьих стран — который ест в общественном месте с тарелки руками.

Что на это ответили комментаторы?

«Ну, это пустяки! Тот, кто видел Китай, Бангладеш, Пакистан или Индию, где никто не моет руки и всё максимально антисанитарно, из-за таких мелочей не переживал бы!»

«Немного удивляет… Еду берёт левой рукой! Находится в помещении без головного убора! Нормальный хозяин заведения такого бы быстро вывел!

Даже там, где “едят руками”, левшей от публичной трапезы изолируют.»

«У индийцев так принято. Жаль, что они не хотят интегрироваться и принять наши традиции.»

«Кстати, многие латвийские молодые люди в последние годы тоже едят руками. Ничего особенного.»

«А где граница? Мы (латыши) тоже многое едим руками. Сколько можно есть руками, чтобы тебя не фотографировали? 🙂 Тех, кто ест бургеры ножом и вилкой, везде считают странными. :D»

Отметим, кстати, что В Индии принято есть руками, используя только правую руку, так как левая считается нечистой и используется для гигиенических процедур.

Читайте нас также:
#культура #латыши #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(6)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    11-го февраля

    Смугление Латвии 🙂‍↔️ продолжится неизбежно. Никакими возражениями с отсылкой к исконной культуре хуторских уроженцев, безусловно весьма богатой (!?), этот неотвратимый процесс не остановить, да и вряд ли замедлить удастся. Есть руками лишь бы было что, а чем и какой именно самой рукой разберёмся )

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    Не за горами тот час, когда бабушка Шланга, в очередной раз услышав слово "Россия", скончается на месте от разлития желчи. Букмекерским конторам пора принимать ставки - хоть какую-то пользу бабуля принесёт, да и экология сразу улучшится.

    27
    1
  • ВВ
    Валентина Волочкова
    Мимо проходил
    12-го февраля

    России как таковой скоро не будет,вопрос с нами решен ,крах экономики уже начался и 40 лет нищеты гарантирован , поэтому нужно запасаться крупой ,оружием и патронами.2 пистолета я уже купила и 5 пачек патронов.Живу рядом с лесом в Сибири,рою окопы и готовлюсь к обороне от пришельцев с города.

    1
    7
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    А если справояет нужду прямо на тротуар ,то это не только обогащает культуру ,но и преподносит что то новое в твою 😀 Тьфу ты ну ты ...😈👽🔥

    31
    2
  • MT
    Michael T.
    11-го февраля

    Ну да....а если кто- то рядом разговаривсет на русском и это тоже обогощает вашу нашу культкру

    23
    2
  • Д
    Дед
    Michael T.
    11-го февраля

    Звиняйте, русский язык, это другое.

    17
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео