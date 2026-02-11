Первая декада февраля в Латвии была на 8,5 градуса холоднее обычного, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха опустилась до -12,3 градуса — на два градуса ниже, чем во второй и третьей декадах января.

Самая низкая температура воздуха — -31,7 градуса — была зафиксирована 2 февраля на станции наблюдений в Елгаве, тогда как самая высокая — до -2 градусов — столбик термометра поднялся 7 февраля в Павилосте.

Среднее количество осадков по стране составило лишь 1,3 миллиметра, или 9% от нормы. Больше всего снега выпало на границе с Беларусью — в Пиедруе количество осадков достигло 10,7 миллиметра. Самый глубокий снежный покров — 41 сантиметр — был в Пиедруе и 47 сантиметров — в Дагде.

Средняя относительная влажность воздуха составила 81% — от 75% в Айнажи до 85% в Алуксне и Резекне. Самые сильные порывы ветра — 16,4 метра в секунду — были зафиксированы 2 февраля в Даугавгриве.

Как сообщалось, средняя температура воздуха в январе этого года по стране составила -8,7 градуса, что на 5,7 градуса ниже показателя 1991–2020 годов. Это был самый холодный январь с 2010 года и второй по холодности с рекордно холодного января 1987 года. В то же время январь этого года стал лишь 15-м самым холодным с начала наблюдений 102 года назад, разделив это место с 1924 годом.

Хотя декабрь был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, в целом эта зима в Латвии является самой холодной с зимы 2012–2013 годов.