В Сейме поддержали поправки к закону, по которым молодёжью будут считаться латвийцы в возрасте до 30 лет. Это позволит скорректировать молодёжную политику государства.

Оказывается, что такое молодёжь, у нас определяет отдельный закон. И до сих пор он трактовал её как «лица в возрасте от 13 до 25 лет». Но в недрах власти решили, что маловато будет, и сочинили поправки к Закону о молодёжи, где продлили этот счастливый возраст до 30 лет, пишут Grani.lv.

Сейчас поправки прошли через комиссию Сейма по образованию, культуре и науке, которая всецело их поддержала. Если в таком бодром темпе пойдёт и дальше, то скоро мы сможем говорить - «вон пошел 29-летний мальчик».

Зачем всё это нужно? Какой в этом смысл?

«Эти поправки укрепляют систему молодёжной политики, не только определяя ответственность и функции вовлечённых институтов в работе с молодёжью, но и механизмы участия самих молодых людей, способствуя развитию их компетенций, инициативности и гражданской активности. Это важный шаг в развитии демократического общества, поскольку он поощряет активное вовлечение молодёжи в общественные процессы и обеспечивает учёт их мнения и потребностей при принятии решений», — объясняет председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стюре.

Куча слов, а смысла нет. Почему растягивание понятия «молодёжь» до 30 лет — «важный шаг в развитии демократического общества»? При чем тут вообще демократия?

Утверждается, что повышение возрастного порога позволит более широкому кругу молодых людей получать поддержку государства и самоуправлений, участвовать в молодёжных программах и процессах участия, а также лучше адаптировать молодёжную политику к современной социальной и экономической реальности, в которой получение образования, выход на рынок труда и начало самостоятельной жизни нередко происходят позже, чем прежде.

Думается, последние слова и есть ключевые - «выход на рынок труда и начало самостоятельной жизни» сегодня действительно происходят гораздо позже. Но разве это то, чему надо потакать?

Факт — последние десятилетия показывают, что общество стремительно инфантилизируется. Не только в Латвии — по всей Европе. Молодые люди скачут по бесконечным курсам обучения и переобучения, стараясь как можно дольше оттянуть момент выхода на первую работу, не торопятся заводить семью и детей. Они боятся ответственности, а все современные установки это одобряют. «У-тю-тю, деточка, ты же ещё маленький...».

Непонятно, зачем легализовать такой порочный жизненный подход, растягивая понятие «молодёжь» до абсурдных размеров. «Да, я уже начал лысеть, но всё равно — молодёжь, не спрашивайте с меня строго». Задача государства, как представляется, наоборот состоит в том, чтобы поощрять молодых латвийцев поскорее взрослеть. У нас близятся две катастрофы — на рынке труда и в демографии, и чтобы их решить, требуется взрослое сознание. Но если вокруг бродят тридцатилетние малютки, которые всё ещё «ищут себя», обеих катастроф не избежать.