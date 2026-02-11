Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тридцатый годик пошёл — а всё малютка - мнение 3 1658

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Тридцатый годик пошёл — а всё малютка - мнение

В Сейме поддержали поправки к закону, по которым молодёжью будут считаться латвийцы в возрасте до 30 лет. Это позволит скорректировать молодёжную политику государства.

Оказывается, что такое молодёжь, у нас определяет отдельный закон. И до сих пор он трактовал её как «лица в возрасте от 13 до 25 лет». Но в недрах власти решили, что маловато будет, и сочинили поправки к Закону о молодёжи, где продлили этот счастливый возраст до 30 лет, пишут Grani.lv.

Сейчас поправки прошли через комиссию Сейма по образованию, культуре и науке, которая всецело их поддержала. Если в таком бодром темпе пойдёт и дальше, то скоро мы сможем говорить - «вон пошел 29-летний мальчик».

Зачем всё это нужно? Какой в этом смысл?

«Эти поправки укрепляют систему молодёжной политики, не только определяя ответственность и функции вовлечённых институтов в работе с молодёжью, но и механизмы участия самих молодых людей, способствуя развитию их компетенций, инициативности и гражданской активности. Это важный шаг в развитии демократического общества, поскольку он поощряет активное вовлечение молодёжи в общественные процессы и обеспечивает учёт их мнения и потребностей при принятии решений», — объясняет председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стюре.

Куча слов, а смысла нет. Почему растягивание понятия «молодёжь» до 30 лет — «важный шаг в развитии демократического общества»? При чем тут вообще демократия?

Утверждается, что повышение возрастного порога позволит более широкому кругу молодых людей получать поддержку государства и самоуправлений, участвовать в молодёжных программах и процессах участия, а также лучше адаптировать молодёжную политику к современной социальной и экономической реальности, в которой получение образования, выход на рынок труда и начало самостоятельной жизни нередко происходят позже, чем прежде.

Думается, последние слова и есть ключевые - «выход на рынок труда и начало самостоятельной жизни» сегодня действительно происходят гораздо позже. Но разве это то, чему надо потакать?

Факт — последние десятилетия показывают, что общество стремительно инфантилизируется. Не только в Латвии — по всей Европе. Молодые люди скачут по бесконечным курсам обучения и переобучения, стараясь как можно дольше оттянуть момент выхода на первую работу, не торопятся заводить семью и детей. Они боятся ответственности, а все современные установки это одобряют. «У-тю-тю, деточка, ты же ещё маленький...».

Непонятно, зачем легализовать такой порочный жизненный подход, растягивая понятие «молодёжь» до абсурдных размеров. «Да, я уже начал лысеть, но всё равно — молодёжь, не спрашивайте с меня строго». Задача государства, как представляется, наоборот состоит в том, чтобы поощрять молодых латвийцев поскорее взрослеть. У нас близятся две катастрофы — на рынке труда и в демографии, и чтобы их решить, требуется взрослое сознание. Но если вокруг бродят тридцатилетние малютки, которые всё ещё «ищут себя», обеих катастроф не избежать.

Читайте нас также:
#образование #молодежь #демография #рынок труда #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Если 30-это ещё молодежь,то время выхода на пенсию-вообще средний возраст,а какая такая пенсия в такие молодые годы?!😀Поэтому все гораздо проще и хитрее...

    4
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    11-го февраля

    В Сейме всё по-прежнему. Какую ещё "проблему" для срочного решения придумают?

    6
    1
  • AE
    Al Ekses
    11-го февраля

    На редкость хорошая и правильная статья

    14
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео