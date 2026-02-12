Лечение на дистанционке: как это работает

"Больница на дому" - это новая услуга Восточной больницы, которая обеспечивает пациентам с хроническими заболеваниями ежедневный мониторинг состояния здоровья и лечение в случае обострения болезни.

Что существенно: частая госпитализация таких больных создает дополнительную нагрузку для отделений неотложной помощи - в самые напряженные дни здесь приходится оказывать помощь 250-280 пациентам в сутки.

Харалдс Плаудис, член правления Восточной больницы, признался, что людям в его заведении приходится несладко: "Как бы абсурдно это ни звучало, но больница - худшее место, где может лечиться пациент. Если он может получать лечение дома, даже сложное и комплексное, то выигрывают и сам пациент, и общество. Больница - это, кроме всего прочего, дополнительный стресс, и возможность подцепить какую-нибудь инфекцию."

Пациентов обучают

Проект «Больница дома» призван обеспечить лечение и уход в домашних условиях. Пациенту предоставляется специальное медицинское оборудование для снятия измерений, медикаменты (если нужно), а также индивидуальный план передачи показаний - для этого есть специальное мобильное приложение. Как обращаться с медицинским оборудованием и приложением - пациентов обучают.

Врачи и медсёстры в рамках проекта должны быть доступны непрерывно — 24 часа в сутки с возможностью общения по переписке по телефону, телефону или с помощью видеозвонков.

Дистанционное лечение и надзор осуществляются посменно двумя медсёстрами и двумя врачами. Они изучают данные по пациенту, консультируют. При необходимости кто-то из команды отправляется к нему "очно", то есть на дом. К примеру, если необходимо ввести лекарство в вену или лично оценить состояние здоровья.

С момента начала пилотного проекта в ноябре 2025 года и до первых дней февраля в проекте приняли участие 152 пациента, которые проходили лечение на дому. За этот период было сделано 497 домашних визитов медиков; 597 консультаций врачей были предоставлены в видеоформате, было также отправлено более 6600 SMS-сообщений для исследований и консультаций.

Идея родилась во время пандемии

Концепция «Больницы на дому» реализуется в скандинавских странах, США, Канаде и других странах, где такая модель ухода и лечения пациентов получила активное развитие в условиях пандемии Covid-19.

Пилотный проект «Больница дома» в Восточной больнице будет продолжаться до конца апреля 2026-го года. Как запланировано, в нем примут участие 300 пациентов в Риге. Если пилотный проект будет признан успешным, Восточная больница также сможет обучать региональные больницы внедрению этой модели.