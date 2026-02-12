Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мигранты неизбежны: каждый год Латвия теряет по одному Цесису 5 2507

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты неизбежны: каждый год Латвия теряет по одному Цесису
ФОТО: depositphotos

“Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция”, – латвийский бизнес бьет тревогу в связи с "демографической ямой".

Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты:

– В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей — это население города, например, Цесиса или Тукумса. В итоге через 15 лет население Латвии сократится до 1,6 миллиона человек.

Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая — нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться — это просто надо всем понять. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды, инфраструктуру.

Какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет.

Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония.

Скоро встанет очень конкретно: или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность.

Нюансы демографии

Данные Центрального статистического управления показывают, что за последние 40 лет:

  • в 2024 году первый ребёнок у женщин появлялся в среднем в 28,1 года, тогда как в 1980-х это происходило примерно в 23 года. Средний возраст матери при рождении второго ребёнка в 2024 году составил 31,1 года.

  • показатели рождаемости среди молодёжи снижаются — сейчас женщины в возрасте от 18 до 29 лет рожают менее 40 % всех новорождённых, тогда как четыре десятилетия назад эта доля была почти вдвое выше.

  • большинство детей в Латвии всё ещё рождаются в зарегистрированных браках — более 62%, однако среди более молодых родителей половина детей появляется вне брака. В 1980-х доля рождений вне брака была всего около 12 %.

Читайте нас также:
#рождаемость #образование #медицина #Латвия #демография #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
17
2
0
0
3
0

Оставить комментарий

(5)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го февраля

    Верной дорогой идёте... Из-за тупости политиканов!

    35
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го февраля

    Через 100 лет в 2126 году нас уже не будет.

    Нас похоронят рядом с теми, кого мы знали и любили.

    В наших домах, которые мы строили с такой тщательностью, будут жить чужие люди.

    Всё, что мы так старательно копили станет принадлежать им.

    Наши потомки, скорее всего даже не вспомнят, кто мы такие.

    Кто из нас, честно помнит лицо или имя своего прадеда?

    Через несколько лет после нашего ухода нас забудут.

    Ещё через десяток лет фотографии, истории, всё что мы делали, уйдёт в забвение.

    И когда последний человек, который нас знал, покинет этот мир, нас не останется даже в памяти.

    Иногда стоит остановиться, оглянуться и задуматься, зачем мы столько гнались за пустым?

    63
    2
  • АП
    Алексей Попович
    12-го февраля

    Не очень далёкое будущее. 2142 год, Рижская центральная больница имени Мухамеда. В палате умирающий белый мужчина, 92 лет, последний живой латыш. Родственников у него не было, и потому вокруг собрались только врачи, медсестры, адвокат. Все смуглые - индусы, африканцы, азиаты, белый только пациент. Умирающий постоянно что-то бормочет, никто его не может понять. Подключили искусственный интеллект, тот определил, что умирающий говорит на латышском языке, языке, который был когда-то распространён на этой территории, и произносит всего три слова "Aizliegt krievu valodu, aizliegt krievu valodu".

    77
    3
  • A
    Anim
    12-го февраля

    Ростовскис, а не пойти ли Вам в ... Национальное объединение и прочие "единства"...

    35 лет ваши политики делают всё, чтобы Латвия полностью опустела.

    Успешно.

    68
    1
  • M
    Maksims
    12-го февраля

    Каждому потреоты в зятья по индусу

    68
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео