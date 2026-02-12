“Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция”, – латвийский бизнес бьет тревогу в связи с "демографической ямой".

Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты:

– В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей — это население города, например, Цесиса или Тукумса. В итоге через 15 лет население Латвии сократится до 1,6 миллиона человек.

Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая — нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться — это просто надо всем понять. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды, инфраструктуру.

Какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет.

Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония.

Скоро встанет очень конкретно: или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность.

Нюансы демографии

Данные Центрального статистического управления показывают, что за последние 40 лет: