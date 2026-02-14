После многолетнего перерыва ледокол «Varma» вновь отправился на ледокольную миссию. В субботу на несколько часов он зашел в порт. После короткой передышки экипаж ледокола этим вечером снова выходит в море. У команды «Varmas» работы невпроворот, поскольку этой зимой условия судоходства особенно сложные.

Ледокол «Varma» вышел в море в середине прошлой недели, рассказывают Новости ТВ3. Проведя в миссии десять дней, он примерно на 12 часов зашел в порт, чтобы пополнить запасы топлива, питьевой воды и продовольствия, рассказал старший штурман Ивар Йонанс.

"Нам топлива, питьевой воды и провизии хватает на десять дней. Это время мы и проводим в море. Затем возвращаемся обратно. В порту получается короткое время — для нас это как праздник. Поэтому я и надел белую рубашку. Обычно в повседневной работе мы белые рубашки не носим. Мы тяжело работаем. В основном работа проходит снаружи, на крыльях мостика, в толстых комбинезонах и с красными от мороза носами", — говорит Йонанс.

Ситуацию в Рижском заливе руководитель флота свободного порта характеризует как очень сложную.

"Сила и мощь природы очень впечатляющие. Сейчас совпали такие погодные условия, как мороз и ветер. Работы ведутся и ночью. В совокупности всё это делает ситуацию очень, очень сложной", - уточнил член правления предприятия «LVR flote» Каспар Озолиньш.

Судно «Varma» используется в первой ледокольной миссии с зимы 2018 года. Сейчас в заливе толщина льда достигает 35 сантиметров, однако основные проблемы создают ледяные нагромождения, которые во многих местах образуются под воздействием ветра.

"Толщина льда на самом деле, возможно, даже вторична. Гораздо большую проблему создают нагромождения льда, сформированные ветром, которые делают проход крайне сложным для маневрирования. Это особенно затрудняет движение по Рижскому заливу для судов, не имеющих ледового класса", — поясняет Озолиньш.

Экипаж «Varma» из 26 человек также освобождает суда, застрявшие во льду.

"Время от времени какое-то судно застревает, и фактически «Varma» не только прокладывает судоходные пути, формирует караваны и сопровождает суда с одной стороны на другую, но и помогает ломать ледяные нагромождения вокруг застрявших кораблей. Бывают случаи, когда мы тросами вытягиваем судно из ледяного плена, выводим его к открытой воде и позволяем продолжить путь", - рассказал Озолиньш.

Финское судно «Varma» было построено как яхта президента Финляндии, способная ходить в Арктике. Благодаря усиленному стальному корпусу и четырем винтам оно также подходит для ледокольных работ. Со своими обязанностями ледокол хорошо справляется, несмотря на почтенный возраст — «Varma» построена в 1968 году.

"Судно старое, но всё, что нужно, работает. И механики заботятся о том, чтобы всё функционировало как следует. Мы трудимся в поте лица. Очень отличная команда. Нам повезло с командой и руководством. Очень хорошие люди", — говорит Йонанс.

Во флоте Рижского свободного порта есть также второй ледокол — «Laura», предназначенный для работы на Даугаве.