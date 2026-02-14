Baltijas balss logotype
Что будет, если «раздать» накопления 2-го пенсионного уровня 6 3206

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что будет, если «раздать» накопления 2-го пенсионного уровня
ФОТО: LETA

Экономист предупредил о последствиях.

Постепенно и в Латвии разворачиваются дискуссии о том, не стоит ли пойти по стопам наших балтийских соседей и позволить жителям хотя бы частично изъять свои накопления во 2-м пенсионном уровне. Экономист Янис Ошлейс в социальной сети Х назвал одно из крайне негативных последствий для экономики в случае принятия такого решения:

"Латвия экспортирует меньше товаров и услуг, чем импортирует. Чтобы покрыть разницу, мы занимаем за рубежом. При выплатах 2-го пенсионного уровня потребление импорта вырастет и вслед за ним - внешний долг по покрытию импорта.

Да, поэтому якобы у нас у каждого «есть» 2-уровневые пенсионные деньги, но при выплате денег 2-го пенсионного уровня сразу, на импортные траты денег не будет и снова придется брать в долг. Разве у нас мало и без того долгов?"

Читайте нас также:
#импорт #финансы #Латвия #долги #экспорт #социальные сети #накопления #мнение эксперта #экономика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    А будет то, что и в Эстонии!

    Во всяком случае хуже не стало!

    25
    2
  • ДБ
    Дима Бу
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    Апостолу: зазнайка, погугли: "Последствия раздачи накоплений 2 пенсионного уровня в Эстонии" – одного ИИ-шного обзора вполне достаточно.

    Выведенные из пенсионной системы денежки были потрачены большинством народу бездарно, при этом снявшие должны были заплатить подоходный (20%) и вылетели из "2-го уровня" – 1- лет государство не будет перечислять 4; соц/налога на пенсию. Кто-то даже не проел эти деньги, а проиграл в казино или подарил мошенникам.

    Государство тоже оказалось во вред: скачок потребления привёл к доп/росту инфляции, и пенсионные фонды потеряли выгодные инвестиции.

    8
    9
  • ДБ
    Дима Бу
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    *   10 лет государство не будет перечислять...

    2
    4
  • bt
    bory tschist
    14-го февраля

    души оккупантов пенсионного уровня – почему-то никто не предлагает "раздать" ... (этих "освободителей" – и земля прибалтийская – не очень-то "желает принять")

    1
    46
  • EB
    Emigrants Berzins
    bory tschist
    15-го февраля

    Борюсик, если тебя Ланга покусала, то таблетки уже не помогут. Только уколы.

    28
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    bory tschist
    15-го февраля

    Причём уколы, исключительно в самую промежность!

    22
    2
Читать все комментарии

