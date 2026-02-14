Постепенно и в Латвии разворачиваются дискуссии о том, не стоит ли пойти по стопам наших балтийских соседей и позволить жителям хотя бы частично изъять свои накопления во 2-м пенсионном уровне. Экономист Янис Ошлейс в социальной сети Х назвал одно из крайне негативных последствий для экономики в случае принятия такого решения:

"Латвия экспортирует меньше товаров и услуг, чем импортирует. Чтобы покрыть разницу, мы занимаем за рубежом. При выплатах 2-го пенсионного уровня потребление импорта вырастет и вслед за ним - внешний долг по покрытию импорта.

Да, поэтому якобы у нас у каждого «есть» 2-уровневые пенсионные деньги, но при выплате денег 2-го пенсионного уровня сразу, на импортные траты денег не будет и снова придется брать в долг. Разве у нас мало и без того долгов?"