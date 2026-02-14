Baltijas balss logotype
Что Латвии известно о детях, усыновленных за рубежом? 0 938

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что Латвии известно о детях, усыновленных за рубежом?
ФОТО: Unsplash

После ужесточения регулирования в Латвии прекратилось усыновление в другие страны. Одновременно сокращается и число внутренних усыновлений. До этого большинство усыновленных из Латвии детей попадали в США. Новости ТВ3 выясняли, что государству о них известно.

352 — столько детей сейчас находятся в регистре усыновления, уточняет ТВ3. Значительная часть из них уже подростки, а таких местные усыновители выбирают очень редко. Многие уже годами живут в системе и сами выразили нежелание быть помещенными в семью. Остальные продолжают надеяться.

2022 год стал рубежом — последним моментом, когда были завершены ранее начатые международные усыновления. Тогда все пятеро детей отправились в США.

С этого времени международное усыновление остановилось, а внутреннее сокращается. Хотя в прошлом году по сравнению с 2024 годом число усыновленных детей было вдвое больше.

"Снижение связано, возможно, с социально-экономическими условиями — люди не готовы брать на себя дополнительные заботы. Пока ситуация не стабилизируется, у людей есть опасения по поводу своего экономического положения", — говорит заместитель директора департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Зита Велдзе.

До 2022 года большинство детей находили дом именно в США. Сегодня это уже невозможно. Регулирование стало строже, и усыновление возможно в шесть стран — Молдову, Кыргызстан, Узбекистан, Польшу, Эстонию и Литву, которые ратифицировали Гаагскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка, а также заключили с Латвией двустороннее соглашение. Однако интереса с их стороны не проявлено.

Руководитель Центра поддержки семей и непрерывного образования Zvannieki Линда Бальчуне несколько лет назад была одной из тех, кто боролся за ужесточение законодательства. По ее словам, тогда речь шла не просто о небольшой инициативе, а о государственной политике — целенаправленной и выстраиваемой годами, когда латвийских детей так просто передавали в другие страны.

"Изменения в нормативных актах достаточны для того, чтобы подобные случаи больше не происходили. Это исторический шаг для Латвии и подтверждение того, что мы сами берем на себя ответственность за своих детей", - пояснила Бальчуне.

Ситуации бывают разные — и в Латвии при усыновлении ребенок может не прижиться в семье, однако он по-прежнему остается в поле зрения наших служб, чего нельзя сказать о более ранних случаях в США.

"В какой-то момент мы обнаружили отчет, в котором была исследована ужасная практика повторного усыновления детей — когда их можно передать другой семье, и государство за этим не следит. В нашем кругу были приемные семьи, откуда дети были переданы на усыновление за границу. Спустя несколько лет пытались что-то выяснить, но установили, что ребенок уже не находится в той семье", — рассказала Бальчуне.

В Министерстве благосостояния отмечают, что информацию о последних детях, усыновленных в США, получают регулярно.

"С 2021 года изменилось регулирование и установлен более строгий постадопционный надзор. Определено, что приемные семьи должны представлять отчет два раза в год — в первые два года, а затем один раз в год до достижения ребенком совершеннолетия. В настоящее время мы регулярно получаем эти отчеты", — говорит Велдзе.

После изменения регулирования прекратили деятельность и иностранные агентства, целью которых было сотрудничество с потенциальными усыновителями из других стран.

"В 2025 году истекли лицензии, и ни одно из агентств не попросило их продлить", - уточнила Велдзе.

Тем временем статистические данные свидетельствуют, что общее число детей, находящихся вне семейного ухода в Латвии, сейчас близко к 5500 — они живут в приемных семьях, находятся под опекой или в центрах ухода.

