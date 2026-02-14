Baltijas balss logotype
День святого Валентина планируют отмечать 43% жителей Балтии 4 431

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: День святого Валентина планируют отмечать 43% жителей Балтии
ФОТО: Unsplash

Отмечать День святого Валентина планируют 43% жителей Балтии, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "KOG Institute", пишет ЛЕТА.

Половина жителей Литвы и Латвии, состоящих в партнерских отношениях, предполагают, что День святого Валентина завершится для них интимной близостью. Самый низкий уровень уверенности в страстном завершении вечера — в Эстонии, где такую возможность отметили 44% респондентов. В то же время в Эстонии была самая высокая доля опрошенных, не пожелавших отвечать на этот вопрос, — 38%.

Анализируя ответы пар, живущих в разных формах совместной жизни, 62% не состоящих в браке и проживающих отдельно респондентов в Балтии ожидают интимного завершения Дня святого Валентина. Среди неженатых, но проживающих вместе пар такую уверенность выразили 50% респондентов, тогда как среди состоящих в браке этот показатель снижается до 46%, говорится в опросе.

Если в начале отношений интенсивность интимной жизни выше, то среди совместно проживающих пар большее значение приобретает общая удовлетворенность партнером, свидетельствуют данные опроса.

В целом 82% жителей Балтии удовлетворены своим партнером, установлено в ходе опроса. Самый низкий показатель — 77% — в Литве, самый высокий — 85% — в Латвии. Данные опроса показывают, что мужчины в большей степени удовлетворены отношениями, чем женщины, — соответственно 85% и 80%.

Анализ данных по странам и полу показывает, что наиболее удовлетворены своим партнером мужчины в Эстонии — 88%. Самый низкий уровень удовлетворенности — 73% — наблюдается среди женщин в Литве.

Отвечая на вопрос о значении Дня святого Валентина, жители стран Балтии характеризуют его положительно. Более четверти — 27% — считают, что это отличная возможность провести что-то веселое вместе со своей второй половиной. Похожая доля — 26% — описывает праздник как возможность подарить партнеру цветы или небольшой подарок, а каждый восьмой — 13% — указывает, что этот день напоминает о необходимости постоянно вкладывать усилия в отношения и проявлять инициативу.

Столько же — 13% — воспринимают его как возможность вспомнить, как долго пара вместе.

Интернет-опрос проводился с 26 января по 4 февраля этого года среди респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. В нем приняли участие 504 респондента из Эстонии, 503 из Латвии и 505 из Литвы.

#отношения #День Святого Валентина #статистика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го февраля

    Монах Валентин, был казнён церковью, за то что обвенчал гомосексуальную пару. После чего гомосеки присвоили ему звание святого. Это их праздник, а не ваш, если вы считаете себя нормальным и не с ними.

    14
    7
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    14 февраля-День расстрела Чикатило.😈

    8
    4
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    В опросе участвовало 500 человек. Даже в опросе ВВ участвовало больше 2000, и там не отмечает этот праздник 73%. Странная статистика.

    13
    4
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    14-го февраля

    Все опросы, на любые темы - обыкновенная фигня не соответствующая действительности.

    18
    4
