Половина жителей Литвы и Латвии, состоящих в партнерских отношениях, предполагают, что День святого Валентина завершится для них интимной близостью. Самый низкий уровень уверенности в страстном завершении вечера — в Эстонии, где такую возможность отметили 44% респондентов. В то же время в Эстонии была самая высокая доля опрошенных, не пожелавших отвечать на этот вопрос, — 38%.

Анализируя ответы пар, живущих в разных формах совместной жизни, 62% не состоящих в браке и проживающих отдельно респондентов в Балтии ожидают интимного завершения Дня святого Валентина. Среди неженатых, но проживающих вместе пар такую уверенность выразили 50% респондентов, тогда как среди состоящих в браке этот показатель снижается до 46%, говорится в опросе.

Если в начале отношений интенсивность интимной жизни выше, то среди совместно проживающих пар большее значение приобретает общая удовлетворенность партнером, свидетельствуют данные опроса.

В целом 82% жителей Балтии удовлетворены своим партнером, установлено в ходе опроса. Самый низкий показатель — 77% — в Литве, самый высокий — 85% — в Латвии. Данные опроса показывают, что мужчины в большей степени удовлетворены отношениями, чем женщины, — соответственно 85% и 80%.

Анализ данных по странам и полу показывает, что наиболее удовлетворены своим партнером мужчины в Эстонии — 88%. Самый низкий уровень удовлетворенности — 73% — наблюдается среди женщин в Литве.

Отвечая на вопрос о значении Дня святого Валентина, жители стран Балтии характеризуют его положительно. Более четверти — 27% — считают, что это отличная возможность провести что-то веселое вместе со своей второй половиной. Похожая доля — 26% — описывает праздник как возможность подарить партнеру цветы или небольшой подарок, а каждый восьмой — 13% — указывает, что этот день напоминает о необходимости постоянно вкладывать усилия в отношения и проявлять инициативу.

Столько же — 13% — воспринимают его как возможность вспомнить, как долго пара вместе.

Интернет-опрос проводился с 26 января по 4 февраля этого года среди респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. В нем приняли участие 504 респондента из Эстонии, 503 из Латвии и 505 из Литвы.