Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инфектолог Уга Думпис пояснил, почему в Латвии так остро не хватает врачей 6 2857

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инфектолог Уга Думпис пояснил, почему в Латвии так остро не хватает врачей
ФОТО: LETA

“Это очень тяжелая работа — медицина. Здесь важно все: не только зарплата, но и условия, какие больницы, какие отношения, как организована работа”, — подчеркнул профессор, инфектолог Уга Думпис в интервью программе Latvijas Radio 1 “Krustpunktā”, сообщает nra.lv.

“Нам не хватает врачей и медсестер не потому, что мало заканчивают вузы. В наших университетах есть конкурс, и готовят очень много врачей и медсестер, больше, чем в других европейских странах. Есть совершенно другие причины, почему нам не хватает врачей и медсестер. Очень многие уехали, многие не работают по специальности”, — сказал Думпис.

По его мнению, это не только вопрос зарплаты. “Это очень тяжелая работа — медицина”, — считает Думпис, добавляя, что важно все — какие условия, какие больницы, какие отношения и организация труда.

Кроме того, Думпис отметил, что сегодня молодежь гораздо более требовательна — они хотят порядка, предсказуемости, гарантий. Не только денег, но и бытовой стабильности и психоэмоционального равновесия, и об этом необходимо думать. Это не потому, что никто не хочет учиться на медсестер и врачей. В Латвии учатся и оканчивают вузы намного больше людей, чем в Швеции, отметил инфектолог.

Но куда они деваются? Почему мы так много обучаем? Почему они не приходят в медицину? По словам Думписа, это вопросы, над которыми следует задуматься. И почему у нас нет учителей — это похожий вопрос, и дело не только в зарплате, считает Думпис.

“Мы просто что-то упустили. Мы эти профессии “забыли” или каким-то образом “забыли” поддержать”, — сказал инфектолог.

Думпис также допустил, что люди не до конца понимают значение этих профессий, но дело не в количестве выпускников вузов. Это скорее вопрос того, какое место таким профессиям мы отводим в обществе.

nra.lv

Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #медицина #молодежь #врачи #трудовая миграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
4
3
2
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го февраля

    Что то посвежел, завязал не иначе.

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    ..."Мы просто что-то упустили"... Нет! Вы просто идиоты. И вы это знаете.

    28
    1
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    Ты читать умеешь, или весь мозг вата с киселем заместила? Или словосочетание "начинающих врачей" в моем комменте оказалось слишком сложным для понимания и ты зачем-то приплел туде медсестер (или ты не в курсе разницы между врачами и медсестрами)? Что же касается Финляндии, то у меня инфы по ней не было, но ты выбрал крайне неудачную страну для свое пиз*ежа, у них з/п в медицине почти все регулируются коллективными договорами: у начинающих врачей ставка 3960 EUR/мес (могут быть варианты, если врача с ходу принимают на более высокую ступень, там до 4600 EUR/мес). У начинающей медсестры (по тому же коллективному договору) 2800-3000 EUR.

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го февраля

    Их не хватает только по одной причине.

    Там, куда они уезжают им платят в 4 - 5 раз больше.

    Это и медсестёр тоже касается.

    62
    2
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    14-го февраля

    На самом деле различия в з/п начинающих врачей значительно меньше, исходя из того, что я слышал от знакомых, примерный разброс от 2000 до 5500 евро/мес (брутто), больше всего в Германии, Норвегии, меньше - на юге Европы и во Франции (но там много зависит от количества дежурств). В Латвии если что - от 2500 до 3500 евро/мес. Так что прав г-н Думпис, дело не только и не столько в з/п.

    4
    19
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    14-го февраля

    Хочу хоть одним глазом увидеть медсестру в Латвии с зарплатой 3500. :) А пока в Финляндии зарплата МЛАДШЕЙ медсестры - 3900.

    19
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео