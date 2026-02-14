“Это очень тяжелая работа — медицина. Здесь важно все: не только зарплата, но и условия, какие больницы, какие отношения, как организована работа”, — подчеркнул профессор, инфектолог Уга Думпис в интервью программе Latvijas Radio 1 “Krustpunktā”, сообщает nra.lv.

“Нам не хватает врачей и медсестер не потому, что мало заканчивают вузы. В наших университетах есть конкурс, и готовят очень много врачей и медсестер, больше, чем в других европейских странах. Есть совершенно другие причины, почему нам не хватает врачей и медсестер. Очень многие уехали, многие не работают по специальности”, — сказал Думпис.

По его мнению, это не только вопрос зарплаты. “Это очень тяжелая работа — медицина”, — считает Думпис, добавляя, что важно все — какие условия, какие больницы, какие отношения и организация труда.

Кроме того, Думпис отметил, что сегодня молодежь гораздо более требовательна — они хотят порядка, предсказуемости, гарантий. Не только денег, но и бытовой стабильности и психоэмоционального равновесия, и об этом необходимо думать. Это не потому, что никто не хочет учиться на медсестер и врачей. В Латвии учатся и оканчивают вузы намного больше людей, чем в Швеции, отметил инфектолог.

Но куда они деваются? Почему мы так много обучаем? Почему они не приходят в медицину? По словам Думписа, это вопросы, над которыми следует задуматься. И почему у нас нет учителей — это похожий вопрос, и дело не только в зарплате, считает Думпис.

“Мы просто что-то упустили. Мы эти профессии “забыли” или каким-то образом “забыли” поддержать”, — сказал инфектолог.

Думпис также допустил, что люди не до конца понимают значение этих профессий, но дело не в количестве выпускников вузов. Это скорее вопрос того, какое место таким профессиям мы отводим в обществе.

nra.lv