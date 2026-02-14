Baltijas balss logotype
Кому Латвия уступает по размеру минимальной зарплаты? 1 1110

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кому Латвия уступает по размеру минимальной зарплаты?
ФОТО: pixabay

В нашей стране даже средняя зарплата в полтора раза меньше, чем в Люксембурге - "минималка".

Минимальная месячная зарплата Латвии в 2026 году среди стран Евросоюза находится в самой низкой группе минимальных зарплат, которая не превышает 1000 евро в месяц, со ссылкой на последние данные Eurostat сообщает сайт DB.LV. По стандарту паритета покупательной способности еще хуже — за нами только Эстония.

Минимальная зарплата в Евросоюзе колеблется от 620 евро в месяц в Болгарии до 2704 евро в месяц в Люксембурге. Из 27 стран ЕС минимальная зарплата на 1 января 2026 года была установлена в 22 странах. Минимальная зарплата страны не установлена в Швеции, Дании, Италии, Австрии и Финляндии. В странах Европейской ассоциации свободной торговли (EBTA) (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) минимальная зарплата не установлена. Из 10 стран-кандидатов в ЕС в семи минимальная зарплата установлена (Черногория, Северная Македония, Молдавия, Албания, Сербия, Турция и Украина). А в Боснии и Герцеговине, Грузии и Косово минимальной зарплаты нет.

В группу минимальных зарплат - ниже 1000 евро - входят Чехия, Словакия, Эстония, Венгрия, Румыния, Латвия и Болгария.

По паритету покупательской способности можно лишь подчеркнуть, что Литва близка к Словении и только 100 евро ей не хватает до "высшей лиги". В группу с самым низким показателем, то есть до 1000 входят только две страны — Латвия (954) и Эстония (886).

#Латвия #зарплата #Болгария #минимальная зарплата #Люксембург #экономика #Евросоюз #статистика
Эдуард Эльдаров
