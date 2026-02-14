Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молодые пары реже объединяют доходы в общий семейный бюджет 0 409

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодые пары реже объединяют доходы в общий семейный бюджет
ФОТО: Unsplash

Молодые партнёры реже выбирают объединение доходов в общий семейный бюджет, сообщили агентству LETA в банке «Citadele» со ссылкой на результаты проведённого опроса.

Полностью общую финансовую модель выбирают 44% жителей в возрасте от 60 лет, тогда как среди молодёжи — только 29%. В то же время во всех возрастных группах до пенсионного возраста преобладает смешанный подход — часть расходов покрывается совместно, а часть остаётся в личном управлении каждого партнёра.

Данные показывают, что управление финансами в парах в Латвии является гибким и всё больше адаптируется к индивидуальным потребностям. В наше время партнёры всё чаще ищут баланс между общей финансовой ответственностью и личной независимостью.

Пары старшего поколения чаще объединяют финансовые ресурсы, поскольку после выхода на пенсию доходы обычно уменьшаются и становятся более стабильными, но ограниченными. Общий бюджет позволяет эффективнее планировать повседневные расходы, покрывать медицинские затраты и сохранять финансовую безопасность, что на этом этапе жизни особенно важно.

Женатые пары чаще выбирают полностью общий бюджет, тогда как партнёры без официально зарегистрированных отношений предпочитают модель с частично общими или полностью раздельными финансами. Полностью объединяют ежедневные финансы 38% состоящих в браке пар и около 25% неженатых партнёров.

В целом в Латвии 35% опрошенных управляют расходами по модели полностью общего бюджета, а 17% полностью планируют финансы раздельно. Самой распространённой моделью во всех возрастных группах, за исключением людей старше 60 лет, является частично общий бюджет, при котором часть расходов с партнёром является общей, а часть — раздельной.

Опрос жителей банк «Citadele» совместно с исследовательским агентством «Norstat» провёл в январе 2026 года, онлайн опросив 792 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #молодежь #банк #отношения #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео