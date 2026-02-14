Молодые партнёры реже выбирают объединение доходов в общий семейный бюджет, сообщили агентству LETA в банке «Citadele» со ссылкой на результаты проведённого опроса.

Полностью общую финансовую модель выбирают 44% жителей в возрасте от 60 лет, тогда как среди молодёжи — только 29%. В то же время во всех возрастных группах до пенсионного возраста преобладает смешанный подход — часть расходов покрывается совместно, а часть остаётся в личном управлении каждого партнёра.

Данные показывают, что управление финансами в парах в Латвии является гибким и всё больше адаптируется к индивидуальным потребностям. В наше время партнёры всё чаще ищут баланс между общей финансовой ответственностью и личной независимостью.

Пары старшего поколения чаще объединяют финансовые ресурсы, поскольку после выхода на пенсию доходы обычно уменьшаются и становятся более стабильными, но ограниченными. Общий бюджет позволяет эффективнее планировать повседневные расходы, покрывать медицинские затраты и сохранять финансовую безопасность, что на этом этапе жизни особенно важно.

Женатые пары чаще выбирают полностью общий бюджет, тогда как партнёры без официально зарегистрированных отношений предпочитают модель с частично общими или полностью раздельными финансами. Полностью объединяют ежедневные финансы 38% состоящих в браке пар и около 25% неженатых партнёров.

В целом в Латвии 35% опрошенных управляют расходами по модели полностью общего бюджета, а 17% полностью планируют финансы раздельно. Самой распространённой моделью во всех возрастных группах, за исключением людей старше 60 лет, является частично общий бюджет, при котором часть расходов с партнёром является общей, а часть — раздельной.

Опрос жителей банк «Citadele» совместно с исследовательским агентством «Norstat» провёл в январе 2026 года, онлайн опросив 792 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.