В последнее время на рынке недвижимости наблюдается рост активности, однако многие покупатели не знают, что с этого года на приобретение жилья влияет не только цена и местоположение, но и долги. Вступил в силу принцип “долг следует за квартирой”, который означает, что при покупке недвижимости новый владелец перенимает обязательства по платежам за содержание за последние три года. Создает ли это дополнительные риски для покупателей?

Покупка квартиры для многих является одной из крупнейших сделок в жизни, рассказывают Новости ТВ3. Однако с этого года новым владельцам следует учитывать — вместе с квартирой могут перейти и долги прежнего хозяина. Принцип “долг следует за квартирой” означает, что новый собственник принимает на себя ответственность за задолженности по коммунальным услугам, расходам на управление домом, взносам в накопительный фонд. В то же время за долги старше трех лет по-прежнему будет отвечать прежний владелец, который не произвел соответствующие платежи.

Таким образом, покупателю необходимо тщательно проверять информацию. На рынке недвижимости бывают ситуации, когда за квартиру длительное время не производились платежи. Обычно суммы невелики, но если собственник был недобросовестным, они могут быстро вырасти.

“Был один объект в Тейке — там было 3000 евро долга, но в ходе сделки была достигнута договоренность — мы погашаем задолженность, и поэтому покупка происходит за полную сумму, видишь, что долг погашен. При изменении слагаемых сумма не меняется”, - рассказал владелец компании по продаже недвижимости Айгар Шмитс.

Хотя продавец квартиры обязан информировать покупателя о наличии задолженности, банки рекомендуют убедиться в этом самостоятельно, запросив у продавца актуальную справку от управляющей компании и счета за коммунальные услуги.

“Здесь есть определенный фактор риска, поскольку у банков нет общего реестра или базы данных, где можно было бы проверить наличие такого долга, и недобросовестный продавец может подделать этот документ. Мы бы рекомендовали, по возможности, запрашивать справки с электронной подписью — это также исключит данный риск”, - указал эксперт рынка жилья одного из банков Артис Зейля.

Профессионалы в сфере недвижимости считают, что недобросовестные продавцы — редкость, и в большинстве случаев указывается реальная ситуация. Тем не менее всегда есть возможность провести более углубленную проверку ради безопасности.

“Определенно можно выяснить, обратиться к сертифицированному агенту, который подскажет, где это можно проверить, чтобы избежать ситуации, когда кто-то эту бумажку просто нарисовал. Есть телефоны, по которым можно уточнить, уплачен ли налог или нет. Это способ защитить себя и быть в одной лодке с другими владельцами квартир, чтобы совместно заботиться о помещениях общего пользования, что по-прежнему является большой проблемой, поскольку многие считают — фасад не принадлежит, лифт не принадлежит”, - уточнил Шмитс.

Эксперты полагают, что в целом новое регулирование можно оценивать положительно — задолженности по домам будет легче взыскать, что в долгосрочной перспективе может положительно повлиять на жилой фонд, улучшить техническое состояние зданий и помочь обеспечить бесперебойное предоставление услуг по управлению.