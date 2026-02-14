Baltijas balss logotype
Рига решает, как «перепрыгнуть» Бривибас: стартует новый инфраструктурный проект

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига решает, как «перепрыгнуть» Бривибас: стартует новый инфраструктурный проект
ФОТО: Google Maps

В Риге начата работа по созданию пересечения Восточной магистрали через улицу Бривибас, сообщил в интервью агентству ЛЕТА директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш.

В бюджете города на 2026 год предусмотрены средства на начало проектирования в размере 300 000 евро. В этом году объявлена закупка на проведение предварительного исследования, в рамках которого будут оценены несколько вариантов — одноуровневая развязка, тоннель или путепровод. Именно поэтому привлекается консультант, который проведет оценку, поскольку у каждого решения есть свои плюсы и минусы.

“Говоря о тоннеле, нужно понимать, что там очень много вызовов. Под улицей Бривибас находится достаточно много инженерных коммуникаций, и тогда либо нужно уходить очень глубоко под ними, либо искать другие инженерно-технические решения. Именно поэтому логично действовать последовательно — провести исследование, оценить и понять технические возможности различных вариантов”, — пояснил директор департамента.

После предварительного исследования будет принято решение о выборе варианта и объявлена закупка. Возможны два варианта — отдельная закупка на проектирование или закупка по принципу “проектируй и строй”. Это будет зависеть от доступного финансирования и других связанных планов, поскольку в этом же районе у самоуправления есть и другие объекты, например, необходимо реконструировать ВЭФский мост.

Для реконструкции ВЭФского моста в настоящее время также объявлена консультация с заинтересованными поставщиками по разработке строительного проекта, следующим шагом станет сама закупка.

Каулиньш подчеркнул, что строительство ВЭФского моста станет серьезным вызовом. Уже на этапе проектирования необходимо продумать объездные маршруты, чтобы обеспечить достаточную мобильность в городе.

#транспорт #строительство #инфраструктура
Оставить комментарий

(5)
  • ВЗ
    Василий Змысля
    16-го февраля

    Здравствуйте Все! Мне как жителю Чиекуркалнса очень необходим тоннель не просто под Бривибас,а под ЖД путями для выхода на станцию..Уверен для многих жителей города стоящих в автопробке на 1 Линии будет интерес хотя бы к тоннелю с реверсивным движением и пешеходным переходом. Надеюсь на разумное решение транспортно-пешеходной нашей проблемы.

    3
    0
  • DJ
    Danik Jupiters
    15-го февраля

    300k для исследования

    22
    0
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го февраля

    Ну, РэйлБолтик уже построили, можно и за следующий распил денюжек взяться. Любят у нас планов громадьё.

    61
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го февраля

    Нужно индусов привлечь к проектированию, потому как они умнее нас, а также завершить строительство, так как им здесь жить после нас.

    75
    1
  • mk
    mihails kozlovskis
    14-го февраля

    Нашли еще разбозарить деньги мал им аир балтика решили еще себе денг згрести за некому ненужный проект в государстве нет больше ни нуждающихся не проблем как на всякую ерунду деньги переводить

    41
    1
Читать все комментарии

