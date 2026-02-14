В Риге начата работа по созданию пересечения Восточной магистрали через улицу Бривибас, сообщил в интервью агентству ЛЕТА директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш.

В бюджете города на 2026 год предусмотрены средства на начало проектирования в размере 300 000 евро. В этом году объявлена закупка на проведение предварительного исследования, в рамках которого будут оценены несколько вариантов — одноуровневая развязка, тоннель или путепровод. Именно поэтому привлекается консультант, который проведет оценку, поскольку у каждого решения есть свои плюсы и минусы.

“Говоря о тоннеле, нужно понимать, что там очень много вызовов. Под улицей Бривибас находится достаточно много инженерных коммуникаций, и тогда либо нужно уходить очень глубоко под ними, либо искать другие инженерно-технические решения. Именно поэтому логично действовать последовательно — провести исследование, оценить и понять технические возможности различных вариантов”, — пояснил директор департамента.

После предварительного исследования будет принято решение о выборе варианта и объявлена закупка. Возможны два варианта — отдельная закупка на проектирование или закупка по принципу “проектируй и строй”. Это будет зависеть от доступного финансирования и других связанных планов, поскольку в этом же районе у самоуправления есть и другие объекты, например, необходимо реконструировать ВЭФский мост.

Для реконструкции ВЭФского моста в настоящее время также объявлена консультация с заинтересованными поставщиками по разработке строительного проекта, следующим шагом станет сама закупка.

Каулиньш подчеркнул, что строительство ВЭФского моста станет серьезным вызовом. Уже на этапе проектирования необходимо продумать объездные маршруты, чтобы обеспечить достаточную мобильность в городе.