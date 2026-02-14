Baltijas balss logotype
В Риге может появиться еще один официальный пляж... на карьере 1 14104

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге может появиться еще один официальный пляж... на карьере
ФОТО: LETA

Список официальных пляжей планируется дополнить двумя новыми внутренними пляжами — пляжем на Болдерайском карьере в Риге и городским пляжем Кулдиги “Māras dīķis”, предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения (МЗ) поправки к правилам Кабинета министров о порядке создания, содержания пляжей и управления качеством воды, пишет ЛЕТА.

Инспекция здравоохранения (ИЗ) оценила представленную Рижской думой и самоуправлением Кулдигского края информацию и признала, что пляж на Болдерайском карьере и “Māras dīķis” соответствуют требованиям для получения статуса официального пляжа.

В Риге на Болдерайском карьере мониторинг качества воды организуется уже пять купальных сезонов. В МЗ отмечают, что на территории оборудованы кабинки для переодевания, детская игровая площадка, волейбольная площадка, установлены скамейки, настил, размещены камеры видеонаблюдения, в купальный сезон обеспечены переносные санитарные узлы и контейнеры для мусора. В этом году планируется установить также модуль переносной спасательной станции.

В свою очередь, в Кулдиге в прошлом году была благоустроена зона купания у “Māras dīķis” — оборудованы раздевалки, скамейки, урны для мусора, велостоянки, пешеходные дорожки и обеспечен переносной санитарный узел.

Включение двух новых пляжей увеличит расходы на мониторинг качества воды на 1196 евро в год.

Расходы на надзор за одним пляжем составляют 598 евро и включают оплату труда инспектора и врача-гигиениста, социальные взносы работодателя, лабораторные исследования воды и транспортные расходы.

Финансирование будет обеспечено в рамках бюджетной программы ИЗ “Надзор и контроль” за счет экономии, образовавшейся в связи со снижением расходов на лабораторные исследования.

Помимо расходов государственного бюджета, со статусом официального пляжа связаны и затраты самоуправлений.

Рижская дума в 2026 году планирует выделить на содержание Болдерайского карьера 27 170 евро, а самоуправление Кулдигского края — 5100 евро на содержание пляжа “Māras dīķis”.

Как отмечается в аннотации, статус официального пляжа означает регулярный мониторинг качества воды, информирование общественности и соблюдение требований безопасности, что снижает риск инфекций и травматизма и способствует здоровому образу жизни.

Согласно Закону об управлении водными ресурсами, Кабинет министров утверждает перечень пляжей, на которых мониторинг качества воды в купальный сезон проводится за счет средств государственного бюджета.

В настоящее время в официальном списке 59 пляжей — 32 на побережье Балтийского моря и Рижского залива и 27 во внутренних водоемах.

Самоуправления ежегодно до 31 декабря представляют в ИЗ предложения о включении или исключении пляжей из списка, после чего инспекция их оценивает и направляет предложения в МЗ.

Читайте нас также:
#туризм #экология #безопасность #финансирование #здоровый образ жизни #пляжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • З
    Злой
    14-го февраля

    На европейских пляжах нет никаких переодевалок, все оголяются прямо на виду , переодевалки- это пережиток СССР, который надо нещадно стереть из нашей жизни!

    12
    36

Видео