Недавно в "главной" больнице страны был побит рекорд по количеству "прогулявших" визит к врачу пациентов.

Чтобы уменьшить длительное время ожидания у врача или на обследование, медики призывают и самих пациентов более ответственно отнестись к обещанию прийти на визит. Один-два пациента, которые не приходят на подтвержденный амбулаторный визит, - это будни больниц. «Черный рекорд» в больнице Страдиня: у одного врача было пять неприбывших пациентов из 13. Некоторым медикам эта безответственность так надоела, что именно из-за этих незваных гостей они отказались принимать пациентов, визиты которых оплачивает Национальная служба здравоохранения (НСЗ). И принимает только пациентов в рамках платного визита. Об этой проблеме в своем сюжете рассказало сегодня Латвийское ТВ.

Отчаяние, беспомощность и в конце – гнев. Врач-гастроэнтеролог Юдите Лукша описала, как чувствовала себя в день, когда не пришло рекордное количество пациентов:

«День отчаяния состоял в том, что общая запись составила 13 пациентов и целых пять не пришли. По сути, я полдня сижу. Жду. И я не знаю, просто ли он опаздывает и будет ли он вообще. Потому что никакого предупреждения не было. Это время бессмысленно используется».

Визит к врачу приходится ждать долго. Как только открывается запись на ближайшие шесть месяцев, она заполняется быстро.

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня просит подтвердить явку за два дня до визита.

В день проводится 1500 роботов-звонков, и около 60% подтверждают, что к врачу прилут. До остальных пытаются дозвониться лично. Только 5% говорят, что не будут. Остальные остаются под знаком вопроса.

«Поэтому за два дня до этого звоним и переспрашиваем. Ведь за эти два дня мы еще можем пригласить кого-то другого, потому что в очереди ожидающих полно!" - рассказала руководитель отдела информации и обслуживания клиентов PSKUS Дзинтра Клявиня.

Договор с Национальной службой здоровья устанавливает, что врачу платят только за проделанную работу. Не пришедшие приносят убытки.

«У врача простой, оборудование тоже простаивает, не загружена медсестра, не загружена регистратура. Но потом есть работа. Потому что есть договор с НСН и мы должны этот объем выполнить. И весь календарь надо перепланировать", - пояснила Клявиня. «Пациент тоже должен взять на себя ответственность. Моя ответственность, почему я не пошел к врачу».

То, что пациент не явился, врач отмечает. Нередко, если последует какое-то встречное требование к врачу, например, в Инспекцию здравоохранения, именно этот неприход к врачу играет против пациента.

Кроме того, все больше врачей по этой причине переходят только на платные услуги.

«Если не приходит несколько пациентов и это происходит годами, то в один день он говорит — стоп. И на государственные деньги принимать отказываются", - рассказала Клявиня.

Проблема не пришедших в Скандинавию решена просто. Если пациент не пришел на заявленный визит, он должен покрыть его расходы. В Латвии такой механизм наказания в свое время хотели ввести, но потом от этой идеи отказались. Врачи, впрочем, больше говорят о взаимной чуткости – если удалось получить услугу в другом месте, уступайте место кому-то, кому она очень нужна.