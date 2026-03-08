Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге выселяют мать-одиночку с ребенком – куда ей податься? 8 8989

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге выселяют мать-одиночку с ребенком – куда ей податься?

«Я мать-одиночка, ребенок несовершеннолетний, несколько лет работала в муниципальном предприятии, жила в служебной квартире. Теперь меня хотят уволить, и получается, что служебное жилье тоже придется оставить. Идти некуда, денег нет даже на съем.

Существуют ли правила, запрещающие выселение матерей-одиночек с несовершеннолетними детьми? Что можно сделать, чтобы не оказаться с ребенком на улице?»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– Ситуация сложная и эмоционально тяжелая, однако в правовая система Латвии предусматривает механизмы, которые не позволят «выбросить на улицу» человека в один день. Ситуация регулируется посредством Закона о найме жилых помещений (Dzīvojamo telpu īres likums) и нормативных актов Рижской думы (если речь идет о Риге).

Согласно статье 32. Закона о найме жилых помещений, самоуправление издает Обязательные правила, которые устанавливают порядок и условия сдачи внаем жилых помещений принадлежащих самоуправлению, а также срок заключения договора найма жилого помещения (не более 10 лет).

Согласно статье 34. упомянутого закона, договор найма служебного жилого помещения в квартирах, принадлежащих государству/самоуправлению (dienesta dzīvojamā telpa) напрямую связан с трудовыми отношениями. Если трудовые отношения прекращаются, прекращается и договор найма.

Однако выселение не происходит автоматически. Если уволенный работник отказывается освободить жилье, арендодатель (в данном случае муниципальное предприятие) обязан подать иск в суд. Самовольное выселение без решения суда в Латвии запрещено.

Прямого абсолютного запрета «нельзя выселять ни при каких обстоятельствах» в законе нет. Однако существует т. н. «социальный предохранитель”: государство и самоуправление обязаны обеспечить защиту прав ребенка. То есть, мать-одиночку не могут выселить «в никуда», не предложив варианты социальной помощи или временного жилья, если семья признана малообеспеченной.

Что можно предпринять

Срочно обратитесь в Социальную службу Риги (Rīgas sociālais dienests) и получить справку о статусе (trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss). Это даст право, во-первых, претендовать на жилищное пособие по аренде жилья (mājokļa pabalsts) и, во-вторых, что критически важно - на регистрацию в очереди на муниципальное жилье.

На основании Обязательных правил Рижской думы № 141, право на помощь в решении жилищного вопроса имеют определенные категории жителей. Как мать, в одиночку воспитывающая ребенка, в случае выселения из служебного жилья, читательница может претендовать на регистрацию на очередь (социально уязвимая категория).

Иными словами, пока трудовой договор не расторгнут, у автора письма есть полное право находиться в квартире. В случае, если уволят по сокращению штатов (likvidācija или darbinieku skaita samazināšana), - полагается выходное пособие.

Важно! Ни в коем случае не следует подписывать «увольнение по соглашению сторон» (uz pušu vienošanās pamata), - разумеется, если не будет предложена достойная компенсация, которая покроет расходы на аренду нового жилья на первое время.

Читайте нас также:
#жилье #права человека #спрашиваете — отвечаем #Латвия #социальная помощь #выселение
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
4
7
1
7
1
23

Оставить комментарий

(8)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео