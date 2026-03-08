«Я мать-одиночка, ребенок несовершеннолетний, несколько лет работала в муниципальном предприятии, жила в служебной квартире. Теперь меня хотят уволить, и получается, что служебное жилье тоже придется оставить. Идти некуда, денег нет даже на съем.

Существуют ли правила, запрещающие выселение матерей-одиночек с несовершеннолетними детьми? Что можно сделать, чтобы не оказаться с ребенком на улице?»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– Ситуация сложная и эмоционально тяжелая, однако в правовая система Латвии предусматривает механизмы, которые не позволят «выбросить на улицу» человека в один день. Ситуация регулируется посредством Закона о найме жилых помещений (Dzīvojamo telpu īres likums) и нормативных актов Рижской думы (если речь идет о Риге).

Согласно статье 32. Закона о найме жилых помещений, самоуправление издает Обязательные правила, которые устанавливают порядок и условия сдачи внаем жилых помещений принадлежащих самоуправлению, а также срок заключения договора найма жилого помещения (не более 10 лет).

Согласно статье 34. упомянутого закона, договор найма служебного жилого помещения в квартирах, принадлежащих государству/самоуправлению (dienesta dzīvojamā telpa) напрямую связан с трудовыми отношениями. Если трудовые отношения прекращаются, прекращается и договор найма.

Однако выселение не происходит автоматически. Если уволенный работник отказывается освободить жилье, арендодатель (в данном случае муниципальное предприятие) обязан подать иск в суд. Самовольное выселение без решения суда в Латвии запрещено.

Прямого абсолютного запрета «нельзя выселять ни при каких обстоятельствах» в законе нет. Однако существует т. н. «социальный предохранитель”: государство и самоуправление обязаны обеспечить защиту прав ребенка. То есть, мать-одиночку не могут выселить «в никуда», не предложив варианты социальной помощи или временного жилья, если семья признана малообеспеченной.

Что можно предпринять

Срочно обратитесь в Социальную службу Риги (Rīgas sociālais dienests) и получить справку о статусе (trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss). Это даст право, во-первых, претендовать на жилищное пособие по аренде жилья (mājokļa pabalsts) и, во-вторых, что критически важно - на регистрацию в очереди на муниципальное жилье.

На основании Обязательных правил Рижской думы № 141, право на помощь в решении жилищного вопроса имеют определенные категории жителей. Как мать, в одиночку воспитывающая ребенка, в случае выселения из служебного жилья, читательница может претендовать на регистрацию на очередь (социально уязвимая категория).

Иными словами, пока трудовой договор не расторгнут, у автора письма есть полное право находиться в квартире. В случае, если уволят по сокращению штатов (likvidācija или darbinieku skaita samazināšana), - полагается выходное пособие.

Важно! Ни в коем случае не следует подписывать «увольнение по соглашению сторон» (uz pušu vienošanās pamata), - разумеется, если не будет предложена достойная компенсация, которая покроет расходы на аренду нового жилья на первое время.