С праздником 8 марта! 5 3156

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: С праздником 8 марта!
ФОТО: NASA

Идут годы, меняются поводы для празднования, однако 8 марта остается в Латвии неизменным праздничном днем. Не официальным, но народным.

Попытки придать Международному женскому дню политическую окраску не увенчались успехом.

Нет, есть, конечно, стойкие латвийские дамы, которые в этот день старательно ведут себя, как в любой другой. Есть и принципиальные (экономные?) мужчины, которые категорически отказываются покупать и дарить цветы.

Но таковых мало, свидетельствует опрос, проведенный в начале марта порталом bb.lv. В нем приняли участие более 2 тысяч человек.

Абсолютно большинство – 74% – ответили твердое «Да» на вопрос «Вы 8 марта планируете поздравлять / принимать поздравления?».

Тех, кто этого делать не планирует – всего 14%.

И, наконец, не определившихся, ждущих как карта ляжет – 12%. Им можно лишь пожелать найти ту, которую захочется поздравить, или того, кто поздравит. Но хватит статистики.

Редакция портала bb.lv от всей души поздравляет наших замечательных читательниц с Международным женским днем! Счастья и любви вам, дорогие женщины!

Читайте нас также:
#8 марта #Латвия #цветы #женщины #любовь #статистика #опрос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
