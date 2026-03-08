Африканский поход России не вызвал энтузиазма на континенте 1 845

Дата публикации: 08.03.2026
Хозяин Кремля организовывал специальные мероприятия для африканских лидеров.

Москва уступила даже "бывшей колониальной державе".

«Афробарометр» выпустил исследование, в котором говорится, что влияние России отстаёт от влияния других стран, международных организаций и объединений по позитивным оценкам в Африке.

Структура позиционирует себя как панафриканская независимая исследовательская сеть, замеряющая общественное мнение по экономическим, политическим и социальным вопросам на африканском континенте. Важно сказать, что финансирование проекта велось и ведётся в основном за счёт североамериканских и европейских государственных программ и частных фондов.

Авторы опираются на собственные опросы в 38 африканских странах, где респондентам задавали следующий вопрос: «Как вы считаете, экономическое и политическое влияние каждой из следующих стран или организаций на вашу страну в основном положительное, в основном отрицательное, или вы недостаточно знаете, чтобы высказаться?».

«Афробарометр» приводит следующие результаты: 36% респондентов говорят, что экономическое и политическое влияние России на их страну является «в некоторой степени положительным» или «очень положительным», в то время как 23% говорят, что оно является «в некоторой степени или очень отрицательным». Однако большинство (42%) считают его нейтральным или и вовсе не дают никакой оценки.

При этом положительная оценка влияния Китая оценивается в 62%, США в 52% и ЕС в 50%. Даже универсальная Former colonial power (Бывшая колониальная держава) получила 41% — на 5% больше России.

Наибольший процент положительных оценок влияния России: в Мали (88%), Камеруне (60%), Гвинее-Бисау и Кот-д'Ивуаре (по 55%). Наименьший — в Ботсване (13%), Эсватини и Лесото (по 14%).

Также в материале публикуются данные по отношению африканцев (по странам) к российско-украинскому конфликту. Так в Мали 72% опрошенных поддерживают Россию, но в среднем по континенту по данным исследования те же 72% респондентов были нейтральны по вопросу выбора одной из сторон конфликта.

