2-й троллейбусный парк на рижской улице Елгавас скоро будет перестраиваться, рассказала глава Rīgas Satiksme Джинета Иннуса депутатам РД на месте, откуда каждое утро выезжает сотня транспортных средств. Комитет по сообщению и транспорту прибыл в Пардаугаву, неподалеку от высотных зданий ЛУ. На их фоне троллейбусная база, выстроенная в 1968 году, выглядит весьма скромно.

Зоркое око алкометра

На первом этаже, слева от турникета проходной – кабинет с табличкой «Нарколог». Каждое утро, в районе 4-5 часов, здесь происходит массовая проверка персонала – водители перед сменой, с двухчасовых интервалом, и по окончанию работы. Перед началом рабочего дня проверяют также контролеров общественного транспорта, автостоянок, слесарей-ремонтников. Любое отклонение от 0 – выговор, свыше 0,5 промилле – увольнение. В год бывает пара случаев, признает госпожа Иннуса.

Но – через год оступившийся может вернуться в коллектив. «Лишних людей нет. Мы платим очень адекватную зарплату по латвийским меркам», – считает глава предприятия. Так или иначе, сейчас средний возраст водителей превышает 55 лет. Есть и те, кто за рулем в возрасте 70+.

– Мы работаем на мотивации сотрудников, половину бюджета составляет зарплата, – говорит госпожа Иннуса.

Компания, увы, неоднократно получала предупреждения за переработки. Так или иначе, водители – самый проверенный (в смысле алкоголя) в Риге отряд работников. Жаль, что такого нет с их работодателями в Думе!

«Угли» на проводах

Сегодня Rīgas Satiksme (RS) – это 3351 человек, 50% непосредственно работает за рулем. 24% – техническая поддержка, 18% – маршрутная инфраструктура. В администрации работает 61 человек.

1166 км протяженности маршрутов, 740 транспортных средств и 79 маршрутов. 51% колесной техники принадлежит к безэмиссионному транспорту. Всего в городе 6 парков – по паре на каждый вид транспорта.

Диспетчер ныне – профессия цифровая, только на 8 кольцах остались живые люди. Ряд конечных остановок представляет собой только удобства для водителей, все прочее дигитализировано. Впрочем, на штангах троллейбусов датчиков нет, и, когда они адски искрят по морозу, приходится их спускать и поправлять вручную. Там используются вставки из графита с добавлением смол, пропитанные парафином, называемые в обиходе «угли». Они почти не оказывают изнашивающего воздействия на контактный провод, дешевы, и напоминают шоколадные батончики. Возьмешь в руку — измажешься.

В таких условиях работают ветераны труда. Фото автора.

Зона R

RS отчиталось за 118,5 миллиона человеко-поездок в 2025 году – некоторый прирост с показателем 2024 года (115,97 миллиона).

Контролирует предприятие и автомобильные потоки в столице. Как рассказал член правления RS Янис Голубев, сегодня в среднем на муниципальных стоянках машины проводят по 1,5 часа в день. Очень непросто стало найти место из-за бесплатной парковки для электромобилей – они занимают уже 22,7%, в самой «элитарной» зоне R, где час стоит 3 евро, целых 40%! К слову, для тех, кто живет неподалеку, предлагается льготная цена месячного абонемента – 70 евро в месяц.

– В последние 5-6 лет, используя все возможные ресурсы, в том числе европейские фонды, инвестировано в транспорт около 300 млн евро, – говорит Джинета Иннуса. «Очень важно начать работать над новыми проектами».

Solaris незаметно состарился

В справедливости этих слов Ваш автор смог удостовериться, внимательно просмотрев ремонтные мастерские 2-го парка.

Электромеханический участок вызвал прямо ностальгию – вспомнилось освоение специальности слесаря механосборочных работ 40 лет тому назад. Ну ничегошеньки не изменилось – все тот же индустриальный интерьер времен плановой экономики. Правда, очень чистенько, всякий агрегат на месте. Никаких фривольных наклеек на рабочих местах, чем одно время грешили пролетарии.

Играет бодрячком радио, издалека слышится речь на русском языке. Предприятие трудоустраивает граждан Украины, для них есть льготный лингвистический период. Кстати, и на диагностическом экране читаю информацию на великом и могучем. Импортер не стал выправлять для Латвии меню на ее госязыке.

Перспективное депо. Фото автора.

Троллейбус поднят над ямой – можно посмотреть, в каком состоянии пороги. Тяжелая коррозия – последствия многолетнего рижского уличного посола. Хотя ничто не вечно – этот Solaris Urbino 18,75 H2, выпущен в Польше в 2008 году. Рассчитывался на 10 лет эксплуатации, но средний возраст троллейбусов по Риге уже 13 лет. Но все же они гораздо моложе, чем трамваи – 32 года в среднем!

Глядя в будущее

– У нас есть интегрированная транспортная система, где каждый вид дополняет друг друга, а не конкурирует, – говорит член правления RS Андрис Лубанс.

2-й парк обеспечивает полный цикл ремонтных работ. Здесь ведут покраску-- в особой герметичной камере, где красуются несколько свеженьких блестящих бамперов, наиболее страдающий в повседневной работе элемент. Может быть, пора установить резиновые накладки, от столкновений с поребриком?

Далее мы видим помещение, где рядами выложены отслужившие свое тормозные суппорты. Их тоже ждет ремонт. Троллейбусные мастерские выполняют все, что касается восстановления дизелей, которые ныне есть на борту. Но без масштабных закупок все равно не обойтись:

– Нам необходимы 120 автобусов (60 электрических и 60 дизельных), 100 троллейбусов (с батареями на динамичной зарядке), 24 никзопольных трамвая, – рассказал о ближайших целях компании господин Лубанс. И тогда можно будет «отправить на пенсию» старичков… Но все это планов громадье упирается в далекий 2035 год.

50 млн евро до Зиепниеккалнса

Если же говорить об инфраструктуре, то Джинета Иннуса благодарна Рижской Думе за долголетнюю программу, которая позволила предприятию говорить с заемщиками.

– В общественном секторе денег нет, – констатировала глава предприятия. А стены-то у 2-го парка – все в трещинах, в некоторые помещения Строительная управа просто закрыла вход, опечатано, с красными воспрещающими надписями. Кое-куда, например, на склад рабочей одежды, еще можно зайти – хотя там дверь не закрывается, так стену перекосило.

В перспективе – реконструкция 2-го парка в стиле хай-тек, будет под стать университетским зданиям. Архитектурные решения готово обеспечить то же бюро, что выстроило модный детский садик в Огре. Дело – за денюжками.

А между тем, как констатировала Джинета Иннуса, в общественном транспорте Риги сейчас все больше льготных пассажиров – а «лицом» салонов, к сожалению, являются асоциальные элементы. В этом отношении особо выделяется 7-й трамвайный маршрут (Аусекля-Кенгарагс-Аусекля, 18,6 км), который ныне продлевают по направлению Румбулы. Самый же длинный маршрут – N 1, из Иманты на Юглу и обратно, 36,6 км.

Если же говорить о мегапроектах до сих пор не освоенных районов, то трамвай на улицу Сканстес, который соединил бы Ганибу Дамбис и Миера, стоил бы 43 миллиона евро. А в Зиепниеккалнс – все 50 миллионов.

Между прочим

Общественный транспорт – это и место временного укрытия в случае чрезвычайных ситуаций. Случись что, эвакуируют жителей именно в подогнанные автобусы и троллейбусы. Последние теперь, благодаря компактным дизелям, способны добраться в любое место, где даже нет контактной сети.