На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом присвоить имя Яниса Стрейча одной из улиц Риги, пишет ЛЕТА.

Инициатива предназначена для подачи в Рижскую думу.

Представителем инициативы указан Александр Минцковский. Он считает, что Стрейч является одним из выдающихся латышских кинорежиссеров, сценаристов и деятелей культуры, вклад которого в латвийское киноискусство и укрепление национального самосознания невозможно измерить.

"Его фильмы, такие как "Лимузин цвета белой ночи", "Дитя человеческое" и "Жернова судьбы", стали неотъемлемой частью культурного канона Латвии, который обращается к людям и объединяет поколения. Цель этой инициативы — почтить талант мастера и дело всей его жизни, увековечив его имя в городской среде Риги", — говорит Минцковский.

Автор предлагает присвоить имя Стрейча одной из улиц Риги — переименовав существующий участок или дав имя новой улице.

Он также призывает установить памятную табличку на доме, где режиссер жил и работал, тем самым подчеркнув историческое значение этого места.

Как сообщалось, 5 марта скончался кинорежиссер Стрейч. Режиссер родился 26 сентября 1936 года в Анспоки Прейльской волости.

Всего он снял 22 художественных фильма и является лауреатом многих международных кинофестивалей — получал награды в Москве, Бостоне, Чикаго и других городах.

Стрейч стал первым представителем Латвии, удостоенным ватиканской премии "Beato Angelico per L'Europa". В 1998 году он получил орден Трех звезд, а в 2016 году — Национальную кинопремию "Большой Кристап" за вклад всей жизни в киноискусство.

После завершения активной кинематографической деятельности Стрейч жил в Литве, занимался общественной деятельностью и живописью, участвовал в выставках с написанными им маслом пейзажами Латвии.