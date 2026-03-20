Тротуар или дорога? Рижане в недоумении из-за штрафов полиции

Дата публикации: 20.03.2026
В рабочее утро жителей многоквартирного дома на улице Сергея Эйзенштейна удивила картина за окном — муниципальная полиция оштрафовала водителей за парковку в месте, где раньше это всегда было разрешено.

«Привет» от муниципальной полиции получили как минимум пятнадцать соседей Эдгара, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3). Больше всего удивило объяснение полицейских о том, что этот неприметный, покрытый ямами участок теперь может считаться тротуаром.

Изучение исторической документации показало, что в советское время этот участок действительно использовался как тротуар. Полиция прибыла на улицу Сергея Эйзенштейна по инициативе самих жителей — правоохранители получили сообщение о неправильной парковке автомобилей.

Теперь жителям предстоит договориться о дальнейшем решении — сохранить возможность парковки в этом месте или запретить её, а о принятом решении необходимо уведомить Рижскую думу.

Эксперт по безопасности дорожного движения считает, что задача самоуправления — привести территорию в порядок, чтобы жителям не приходилось гадать, оставляют ли они автомобиль на тротуаре или на дороге.

