К совершеннолетию лишний вес имеет каждый третий ребёнок в Латвии - и это уже сказывается на их будущем. Почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис предупреждает: проблема носит системный характер и требует срочных изменений в школах.

В Латвии все более серьезной проблемой становится физическое здоровье детей — к 18 годам значительная часть молодежи сталкивается с лишним весом. Об этом в программе «Laiks Zinātnei» заявил медицинский обозреватель, почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис.

По его словам, проблема не возникает внезапно, а накапливается постепенно в процессе роста ребенка. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам достигают лишнего веса. Это не происходит в семь лет — это формируется постепенно», — поясняет Апинис.

Он подчеркивает, что лишний вес у молодежи ведет к целому ряду последствий, которые могут повлиять на их будущее. «Я не хочу говорить об ожирении, но лишний вес точно есть у трети. И с ним приходит целый ряд проблем», — отмечает он.

В частности, ухудшается физическая подготовка, что ограничивает выбор профессии. «Они пытаются сдать нормативы для армии — и не могут. Не могут стать полицейскими, не могут работать в ряде других сфер просто потому, что не соответствуют физическим требованиям», — говорит специалист.

Одной из ключевых причин он считает недостаток физической активности в школах. По мнению Апиниса, система образования в Латвии не обеспечивает детям необходимого уровня движения. «Большая проблема Латвии в том, что система образования и все бюрократические структуры не находят способа обеспечить каждому ребенку регулярную физическую активность», — подчеркивает он. В качестве примера он приводит скандинавские страны: «В Норвегии или Швеции принято, что каждый ребенок ежедневно имеет как минимум один час нормальной физической активности — желательно на свежем воздухе. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», — считает Апинис.

Он также обращает внимание на демографическую проблему и приоритеты образования: «У нас и так мало детей, но мы сажаем их в классы и заставляем изучать теоретические предметы вместо того, чтобы они больше двигались, думали и занимались физически активной деятельностью».