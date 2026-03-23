В самые ближайшие часы - видимо, сразу после завершения коалиционного совета, - в повестку дня завтрашнего заседания Кабинета Министров будет включен разработанный минфином законопроект "ОБ ограничении роста цен на дизельное топливо".

"Необходимость разработки законопроекта обусловлена чрезвычайной ситуацией на глобальном нефтяном рынке. С 28 февраля 2026 года ситуация с безопасностью и военные действия в контексте операции США и Израиля в Иране существенно повлияли на судоходство в Ормузском проливе, через который транспортируется около 20% мирового потребления нефти, что привело к существенному глобальному нарушению поставок нефти с 1973 года. Биржевая цена дизельного топлива (ICE Low Sulphur Gasoil) выросла более чем на 70%, цена нефти Brent - примерно на 44%. В Латвии розничная цена дизельного топлива выросла примерно на 30% с конца февраля. Это самая высокая розничная цена с момента энергетического кризиса 2022 года.

Цель законопроекта — ограничить негативное влияние чрезвычайного роста цен на горючее на народное хозяйство, домашние хозяйства и услуги публичного сектора, установив вовремя и на определенный срок меры по снижению цен на горючее", - говорится в аннотации к законопроекту.

Что же предлагается? Первое - снижение на 15,2% применяемой сейчас ставки акцизного налога на дизельное топливо с 467 EUR до 396 EUR за 1000 литров. Второе - также предлагается на используемое в сельском хозяйстве маркированное дизельное топливо установить ставку акцизного налога в размере 21 EUR за 1000 литров, а именно - 15% от стандартной ставки в этот период.

Снижение ставок акцизов - мера ограниченная: с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года.

По прогнозам минфина, цена может снизиться примерно на 8,6 цента за литр.