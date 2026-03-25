Нынешней весной под эгидой Государственного агентства занятости (ГАЗ, NVA) региональные "Ярмарки вакансий" пройдут в Даугавпилсе, Краславе, Екабпилсе, Лиепае, Сигулде, Цесисе, Резекне, Лимбажи и Мадоне.

Где и когда пройдут "ярмарки"

Эти "ярмарки" устраиваются, чтобы работодатели из разных секторов и потенциальные работники могли встретиться в одном месте очно и обсудить актуальные вопросы: условия труда, специфику, оплату, а также выбрать более подходящее предложение о сезонной или постоянной работе.

Эти мероприятия бесплатны для участников - как для работодателей, так и для соискателей. Финансирование идет, в частности, из Европейского социального фонда.

Даугавпилс: 25 марта с 11:00 до 13:00 — Большой конференц-зал отеля Латгола (ул. Гимназияс, 46);

Краслава: 27 марта с 10:00 до 13:00 в Краславском доме культуры (улица Ригас, 26);

Екабпилс: 10 апреля с 10:00 до 14:00 в конференц-зале технической школы Екабпилс (улица Паста, 1);

Лиепая: 15 апреля с 12:00 до 15:00 в филиале ГАЗ в Лиепае (улица Грауду, 50);

Сигулда: 15 апреля с 13:00 до 16:00 в Доме культуры (ул. Зинатнес, 7B);

Цесис: 22 апреля с 13:00 до 16:00 в основной школе Цесиса No 2 (улица Гауяс, 45);

Резекне: 24 апреля с 10:00 до 12:00 в филиале ГАЗ в Резекне (Аллея освобождения, 155);

Лимбажи: 29 апреля с 13:00 до 16:00 в библиотеке Лимбажи (улица Парка, 23);

Мадона: 7 мая с 12:00 до 15:00 в Центре развития бизнеса Мадона (площадь Саиета 2A, 1-й этаж, Мадона).

Какие рабочие места предлагаются

К примеру, на ярмарке вакансий в Даугавпилсе соискателям будут предложены рабочие места как на государственной службе и в муниципальных предприятиях, так и у частников.

Кто требуются работодателям: механик оборудования мастерских, работник мастерских, оператор крана, оператор ввода данных, электрик, водитель грузовика, техник по качеству, оператор оборудования для пекарни, работник склада, управляющий складом, консультант по продажам, бригадир производства, а также пограничник, социальный работник, модератор медиаконтента, швея, оператор технических систем, технолог, технолог в области производства напитков, водитель трамвая, координатор диспетчера транспорта, водитель трактора и др.

О статусе безработного

ГАЗ напоминает: безработный, который находит сезонную работу на региональной ярмарке вакансий и нанимается на определённый срок, не превышающий 92 дня, сможет сохранить свой статус безработного, если сообщит в ГАЗ о начале трудовых отношений в течение одного рабочего дня. Однако на период этих работ он не будет получать пособие. С 1 апреля 2026 года пособие по безработице выплачивается только при нулевых доходах.