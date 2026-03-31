Синоптики предупредили об изменении погоды в Латвии 0 2548

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики предупредили об изменении погоды в Латвии
ФОТО: Unsplash

В ночь на среду во многих районах западной и центральной части Латвии образуется туман, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, ветер будет слабый до умеренного, северного направления.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3..+2 градуса, в Латгалии — до +4 градусов. Днём, при прояснениях, воздух прогреется до +8..+13 градусов, однако на части побережья сохранится туман, и температура не превысит +2..+7 градусов.

В Риге в среду ночью и утром ожидается туманная погода, на севере города туман возможен и днём. При слабом до умеренного северном ветре температура воздуха будет колебаться около нуля, днём она не превысит +6 градусов.

