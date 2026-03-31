Во вторник местами ожидается дождь

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Во вторник местами ожидается дождь
Во вторник местами в Видземе, Латгале и Селии ожидается дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

На побережье местами возможен туман. Самая солнечная погода будет в Курземе. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха ожидается от +4 градусов местами на побережье до +13 градусов на востоке Латгале.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха повысится до +8 градусов, у моря сохранится более прохладный воздух — на пару градусов ниже.

Над восточной частью Латвии протянулся атмосферный фронт. Атмосферное давление составит 1009–1014 гектопаскалей на уровне моря.

