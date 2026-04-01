Первый день апреля местами будет туманным 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2026
Изображение к статье: Первый день апреля местами будет туманным
ФОТО: LETA

В среду, 1 апреля, на большей части Латвии погода прояснится и будет светить солнце, местами на побережье сохранится туман, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что существенных осадков не ожидается, умеренный ветер будет дуть с севера, северо-запада.

Температура воздуха на побережье повысится до +1..+7 градусов, в остальной части страны — до +8..+13 градусов. Самая тёплая погода сохранится в Латгале.

В Риге в течение дня может выглянуть солнце, на севере города будет облачно и туманно. При слабом северном ветре температура воздуха не превысит +5 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 1020–1025 гектопаскалей на уровне моря.

