В среду, 1 апреля, на большей части Латвии погода прояснится и будет светить солнце, местами на побережье сохранится туман, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что существенных осадков не ожидается, умеренный ветер будет дуть с севера, северо-запада.

Температура воздуха на побережье повысится до +1..+7 градусов, в остальной части страны — до +8..+13 градусов. Самая тёплая погода сохранится в Латгале.

В Риге в течение дня может выглянуть солнце, на севере города будет облачно и туманно. При слабом северном ветре температура воздуха не превысит +5 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 1020–1025 гектопаскалей на уровне моря.