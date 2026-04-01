Синоптики разглядели в тумане завтрашнюю погоду

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики разглядели в тумане завтрашнюю погоду
ФОТО: LETA

В среду вечером на большей части побережья Латвии вновь сгустится туман, а ночью он распространится на более обширную территорию, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. В Латгале будет преимущественно ясно. При слабом ветре температура воздуха понизится до 0...-5 градусов.

Днем в основном ожидается солнечная погода, местами на побережье сохранится туман. Температура воздуха во второй половине дня составит +8...+13 градусов, местами на побережье - около +3 градусов.

В Риге в ночь на четверг ожидается облачная и туманная погода, днем небо прояснится. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, в пригородах - до -2…-3 градусов. Днем воздух в столице прогреется до +12 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
